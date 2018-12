Heiße Eisen im Innsbrucker Gemeinderat

Innsbruck – Ein Minus von rund 15 Millionen Euro ist im Budgetvoranschlag des Innsbrucker Stadtbudgets vorgesehen. Einnahmen von 375 Millionen Euro stehen Ausgaben von 390 Millionen Euro gegenüber – so weit, so bekannt. Die Budgetkonsolidierung steht im Vordergrund, heißt es aus der Regierung. Große Knackpunkte gibt es keine. Kleine Differenzen (die SPÖ lehnte eine Erhöhung der Kindergartengebühren ab und hatte damit Erfolg) wurden wegverhandelt. So scheint die Stadtregierung auf Kurs. Große Umschichtungen gibt es im Vergleich zur vorherigen Regierung nicht. Im außerordentlichen Haushalt (knapp 39 Millionen Euro) finden sich das Campagne-Areal und das Football-Zentrum sowie diverse Tiefbau-Projekte. Diese sind angeblich aber noch nicht gereiht, sondern sollen noch koalitionär ausverhandelt werden.

Nicht gespart werden soll bei der Kultur und im Sozialbereich. Wie aus internen Kreisen zu hören ist, könnte die Ausgabenbremse auf fünf Prozent gesenkt werden.

Wie leer die Stadtkasse überhaupt ist, darüber gehen die Auffassungen zwischen Koalition und Opposition teilweise weit auseinander – das werden die Budgetreden zeigen. Auch der Kontrollamtsbericht über den Gestellungsbetrieb (die TT berichtete) wird zu Debatten führen.

Was die Einigkeit in der Koalition betrifft, gibt es aber spannendere Themen als das Budget. Denn bei dem Alkoholverbot rund um die Mentl­gasse und der Einführung einer Parkraumbewirtschaftung auf der Hungerburg gibt es in der Stadtregierung – die bereits bekannten – Differenzen.

Die FPÖ wird dem Alkoholverbot die Zustimmung erteilen. Ein terminisiertes Verbot sei aber keine Problemlösung, erklärte StRin Andrea Dengg. Sie möchte eine Sondersitzung zu allen Hotspots einberufen und nicht immer „nur stückerlweise“ über die Lösungen sprechen. (mw)