Gewerkschaft ortet gestiegenes Interesse

Die sozialdemokratische Gewerkschaft FSG startet in den Wahlkampf zur Arbeiterkammerwahl 2019, die ab 14. Jänner per Briefwahl und von 28. Jänner bis 7. Februar in den Betrieben abgehalten wird. Aus Osttirol kommen neun der 139 Wahlvorschläge. Im September hat der Chemiker Stephan Bertel den Tirol-Vorsitz der FSG übernommen. Der Regionalvorsitzende im Bezirk Lienz ist Martin Strasser. Beide haben ihre Wahlthemen in einem Pressetermin vorgestellt.

Martin Strasser arbeitet im Wohn- und Pflegeheim Lienz. „Wir haben eine sehr gute Infrastruktur im Bezirk mit dem neuen Heim in Nußdorf-Debant", erklärt Strasser. Dass die anderen Stätten voll belegt seien und Wartelisten geführt werden müssen, liege am Personalmangel, meint der Regionalvorsitzende. „Wäre Personal vorhanden, würde die dritte Station in Nußdorf-Debant öffnen." Zehn bis 15 Fachkräfte würden für die 30-Betten-Station benötigt, je nach Pflegeschlüssel.

Stephan Bertel ist Chemiker in der Entwicklungsabteilung eines Pharmaziebetriebes in Kundl. „Das Interesse der Leute an Politik ist gestiegen", glaubt Bertel. Die Schwächsten seien die Opfer der schleichenden Privatisierung im Gesundheitssystem: „In fünf bis zehn Jahren muss jeder von uns eine private Zusatzversicherung haben, weil die Leistungen nicht mehr anders erbracht werden." (bcp)