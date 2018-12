Budget im Landtag: Abrechnung mit den Finanz-Zentralisten

Von Manfred Mitterwachauer und Peter Nindler

Innsbruck – Zum achten Mal in Folge ausgeglichen: Davon kann der Kärntner Landtag, der seit gestern ebenfalls über das Landesbudget berät, nur träumen. Während im Nachbarbundesland 2019 mit einem Nettodefizit von knapp 84 Millionen Euro gewirtschaftet wird, hält Tirol in seinem 3,7-Milliarden-Euro-Budget die schwarze Null. Finanzreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) verwies dennoch auf strukturelle Herausforderungen im Sozial- und Gesundheitsbereich, zugleich orientiere sich das Budget an Sparsamkeit und Verantwortung für die nächsten Generationen.

Am Familiensilber wie der Hypo Landesbank oder dem Energieversorger Tiwag werde unter ihm sicher nicht gerüttelt, will der Landeshauptmann keine Debatten über Anteilsverkäufe aufkommen lassen. Kein Verständnis hat Platter für die ständigen Unkenrufe, dass die Länder an die Kandare genommen werden müssten. „Ich ärgere mich daher auch ein bisschen, dass die Zentralisten in allen Parteien und auch bundesweite Medien immer wieder meinen, man müsse die Länder bei den Finanzen entmachten und alle Macht beim Bund in Wien zentralisieren.“ Würden alle so wirtschaften wie Tirol – „und da meine ich die Bundesländer genauso wie den Bund und die großen Städte“ –, dann könnte man sich solche Debatten sparen, sagt Platter.

Die Steuerautonomie, die im Bund und einigen Ländern auf wenig Gegenliebe stößt, bleibt weiter Platters Steckenpferd. Tirol wisse mit dem Geld umzugehen und arbeite effizient. „Das sollte auch allen Bedenkträgern gegen ein System der Steuerautonomie der Bundesländer den Wind aus den Segeln nehmen. Wenn ein Bundesland den Wettbewerb nicht zu scheuen braucht, dann ist das Tirol.“

Platters Stellvertreterin LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) sieht in der „Nachhaltigkeit“ das Grundgerüst für dieses Budget und „die vergangenen fünf“, weist sie auf die grüne Handschrift im Landeshaushalt seit Regierungseintritt der Grünen im Jahr 2013 hin.

Schlussendlich schneidet Tirol im Vergleich mit allen Bundesländern ausgezeichnet ab. Der Schuldenstand konnte in den vergangenen Jahren zwar nur unwesentlich gesenkt werden, doch mit 266,3 Millionen Euro ist der Schuldenrucksack nach Vorarlberg der leichteste. Doch im Vergleich zu Tirol beträgt der Landeshaushalt im Ländle mit 1,9 Milliarden Euro lediglich die Hälfte, die Schulden werden im Haushalt mit 110,5 Millionen Euro beziffert.

Kathrin Kaltenhauser (ÖVP): JA zum Budgetentwurf

Kathrin Kaltenhauser (ÖVP)

Familie zuerst. Es brauche eine Politik, die auch Strukturen überdenke, stellte ÖVP-Abgeordnete Kathrin Kaltenhauser in ihrer Budgetrede klar. Gerade der Begriff der Familie habe sich stark gewandelt und verlange nachhaltigere Systeme. Der Haushaltsvoranschlag könne viele der Fragen beantworten, so Kaltenhauser, welche sich Junge und Alte stellen. Allein familienpolitische Maßnahmen würden mit 44 Mio. € zu Buche schlagen. 5,3 Mio. € gäbe es mehr für die Kinderbetreuung. Der Ortskernrevitalisierung werde mehr Augenmerk geschenkt. Deshalb sollen Einkaufszentren auf der grünen Wiese auch der Vergangenheit angehören – stattdessen Baugründe für Familien entstehen.

Georg Dornauer (SPÖ): NEIN zum Budgetentwurf

Georg Dornauer (SPÖ)

Gestaltungswille – Fehlanzeige. Mit dem Budgetentwurf kapituliere Schwarz-Grün vor dem Willen zur Gestaltung, rechnete der designierte SP-Landeschef Georg Dornauer mit den Erstellern des Zahlenkonvoluts ab. Er warf LH und Finanzreferent Günther Platter (VP) vor, keinerlei Initiativen zu setzen bzw. Ideen zu haben, um Tirol zu verbessern. Stattdessen setze die VP weiter mittels Gemeindeausgleichsfonds darauf, dass „ein Landesfürst seine Milliönchen verteilt“. Das erschaffe ein System der Abhängigkeit. Auch Ansätze für leistbares Wohnen will Dornauer keine im Budget gefunden haben, vielmehr Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Letztlich symbolisiere das Budget die Politik von „machtbesessenen Schwarzen und tauben Grünen“.

Michael Mingler (Grüne): JA zum Budgetentwurf

Michael Mingler (Grüne)

Tirol als Gegenentwurf. Als bewussten Gegenentwurf zur türkis-blauen Bundesregierung und deren Wirken sah Grünen-Budgetredner Michael Mingler das vorliegende Budget. Es sei „ein Budget für alle“ und stehe in Zeiten neuer Grenzkontrollen und des kontinuierlichen Abbaus des innerösterreichischen Zusammenhalts für „Besonnenheit, Ausgleich und Vernunft“. Tirol investiere auch 2019 in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs – FP-Verkehrsminister Norbert Hofer mache hingegen den Frächtern „Mautgeschenke“. Kein Sozialverein werde gekürzt, verwies Mingler auf die jüngste Armutsstudie. 328 Mio. € würden für leistbares Wohnen freigemacht. Und das Impulspaket Soziales werde „in Kürze präsentiert“.

Dominik Oberhofer (NEOS): NEIN zum Budgetentwurf

NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer

Auf der Suche nach Entlastungen. Dem Budget verpasste NEOS-Klubchef Dominik Oberhofer einen dunkelschwarzen Anstrich – verdeutlich anhand einer Münze mit schwarzer Kehrseite. Weil eben vom grünen Koalitionspartner so gar kein Zeichen darin zu finden sei.

Zwar dürfe LH Platter stolz auf einen ausgeglichenen Haushalt sein, als „Skandal“ wertete Oberhofer aber, dass Tirol in Zeiten von Hochkonjunktur weiterhin gut 200 Mio. € an Wirtschaftsförderungen ausbezahle, darunter über sieben Millionen für die Landwirtschaftskammer. Die NEOS-Suche nach Entlastungen im Budget verlief ergebnislos. Diese erfahre, so der Vorwurf Oberhofers, nur die „VP-Klientel“. Nicht aber zum Beispiel die Kinderbetreuung.

Markus Abwerzger (FPÖ)

Markus Abwerzger (FPÖ): NEIN zum Budgetentwurf

Am Ziel vorbei. Das Budget stehe zwar auf soliden Beinen, meinte FP-Klubchef Markus Abwerzger. Doch auch eine schwarze Null könne nicht überdecken, dass in vielen Bereichen die Treffsicherheit fehle. Schon gar nicht die soziale, wie Abwerzger in Anspielung auf das Fehlen des von den Grünen angekündigten und eingeforderten Impulspaketes Soziales, meinte. Die in der Suchtprävention 2019 vorgesehenen 403.000 Euro nannte Abwerzger angesichts monatelanger Wartezeiten auf Entzugsbetten „läppisch“. Letztlich verfehle man auch eine Entlastung der Gemeinden – deren Verschuldungsgrad sei die Kehrseite des Nulldefizits. Was fehle, sei soziale Gerechtigkeit.

Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz): NEIN zum Budgetentwurf

Mehr Licht ins Dunkel. „Täuschen, tarnen, tricksen“, so bezeichnete Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider die Arbeitsweise der Landesregierung hinsichtlich des Budgetentwurfs. So könne die schwarze Null nur erreicht werden, weil die über 160 Mio. € schwere Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben mittels Rücklagenauflösung geschlossen wird. Darüber hinaus setze die Regierung falsche Schwerpunkte. Anstatt in Bauprojekte müsste in die Menschen investiert werden, forderte Haselwanter-Schneider. Von Strukturreformen sei keine Spur – stattdessen werde bei der Arbeitnehmerförderung gekürzt. Überschriften und Stillstand würden das Budget prägen.