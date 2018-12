Von Alexander Paschinger

St. Leonhard i. P. – Es war ein Nebenthema der Pitztaler TVB-Vollversammlung. Aber ein beherrschendes: Der behördlich gesperrte Skiweg am Pitztaler Gletscher hat die Touristiker im Tal arg getroffen. Besonders spürbar sei das in der Ankunfts- und Nächtigungsstatistik des abgelaufenen Tourismusjahres für St. Leonhard: Die Wegsperre wird für minus 5,11 Prozent bei den Nächtigungen und das Minus von 4,33 Prozent bei den Ankünften verantwortlich gemacht.

Es sei etwas passiert, „was wir absolut nicht brauchen können“, meinte der Obmann des TVB Pitztal, Rainer Schultes, in seinen ersten Worten. Deshalb hätten auch der TVB, Wirtschafter und die Bürgermeister des Tales bei den Behörden vorgesprochen. Seit dem Sommer beschäftigten die letztlich nicht genehmigten Arbeiten am Skiweg die Behörden – das Landesverwaltungsgericht hat das Benutzungsverbot kürzlich bestätigt. Nun wartet man auf die Entscheidung, ob die durchgeführte Baumaßnahme UVP-pflichtig war oder nicht. Diese Entscheidung sollte in der kommenden Woche fallen. Sollte keine UVP notwendig sein und diese Entscheidung nicht beeinsprucht werden, „wäre das ein kleines Weihnachtsgeschenk“, so Schultes. Das Verfahren würde dann wieder an die Bezirkshauptmannschaft Imst zurückgehen – und diese Bauverhandlung würde wiederum einige Wochen in Anspruch nehmen.

Reinhold Streng, Prokurist der Pitztaler Gletscherbahnen, meldete sich ebenfalls zu diesem Thema: Der Gletscher war am hinteren Brunnenkogel extrem zurückgegangen, „wir waren der Meinung, es seien reine Erhaltungsmaßnahmen“, bat er um Verständnis. Die Gletscherschmelze betreffe übrigens das gesamte Gebiet: Deshalb habe man mit einem Geologen ein Sanierungskonzept erarbeitet. „Das wollen wir noch heuer der BH vorlegen“, so Streng.

„Man sieht, an welchem seidenen Faden das Pitztal hängt“, meinte der Dorfchef von St. Leonhard, Elmar Haid. In Sachen Zusammenschluss mit dem Ötztal hat er eine klare Forderung: Der sei notwendig, aber dafür benötige man „auch einen Zubringer, sonst brauchen wir gar nicht weiterzureden“. Gemeint ist damit eine zweite, oberirdisch geführte Bahn ins Pitztaler Gletscherskigebiet.

Im Mittelpunkt der eigentlichen TVB-Vollversammlung standen allerdings die Bilanz der vergangenen fünf Jahre und die Neuwahlen. Da pro Stimmgruppe nur ein Wahlvorschlag abgegeben worden war, entfiel ein Urnengang. Neuer, alter Obmann ist Rainer Schultes, seine Vorstandskollegen bleiben Othmar Walser und Gerhard Haid. Kooptiert wurden Joachim Eiter, Franz Staggl, Bernhard Füruter und Stefan Sailer. Der Aufsichtsrat wird weiter angeführt von Bruno Füruter und seinem neuen Stellvertreter Thomas Fleischhacker.

Dem alten Vorstand und Aufsichtsrat wurde die Entlastung einstimmig zuerkannt. Im abgelaufenen Rechnungsjahr erwirtschaftete der TVB einen Jahresüberschuss von 171.000 Euro. Das Tourismusjahr 2017/18 bescherte dem Verbandsgebiet insgesamt ein Minus von 1 Prozent bei 1,037.098 Nächtigungen, wobei sich diese auf 60 Prozent im Winter und 40 Prozent im Sommer verteilen.

Besonders stolz sind Vorstand Othmar Walser und GF Gerhard Gstettner auf die Laufveranstaltungen im Sommer. So war der Pitz Glacier Trail mit 1100 Teilnehmern heuer ausverkauft.