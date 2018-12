Budget in Sillian ohne Opposition beschlossen

Von Catharina Oblasser

Sillian – Ein Budget von mehr als 5,9 Millionen Euro für 2019 stand in der jüngsten Sitzung des Sillianer Gemeinderates, geleitet von Bürgermeister Hermann Mitteregger, zur Abstimmung. Die Summe des außerordentlichen Haushalts beläuft sich auf rund 736.000 Euro, die vor allem in Bachverbauungen, den Umbau des Sillianer Bahnhofs und den Kanalbau fließen werden. Auch die Versorgung mit Breitbandinternet fällt in dies­e Kategorie.

Der ordentliche Haushalt über 5,24 Millionen Euro umfasst neben den üblichen Posten wie Transferzahlungen oder Löhnen für Gemeindeangestellt­e auch das Kapitel Grundverkauf. Und da spießt­e es sich im 15-köpfigen Gemeinderat. Konkret ging es um eine Summe von 150.000 Euro, die als Einnahme für zu verkaufende Gemeinde­flächen gebucht ist. Die sechs ÖVP-Mandatare, die die Oppositio­n bilden, waren damit nicht einverstanden.

„So wie die Buchung lautet, kann es sich dabei nur um Gründe im Zentrum von Sillian handeln“, sagt ÖVP-Listenführer Peter Duracher. „Diese Gründe sollten aber in Hinsicht auf die zukünftige Ortsentwicklung nicht verkauft werden.“ Fazit: Die sechs ÖVP-Mandatare stimmten gegen das gesamt­e Budget für 2019. Mit den Stimmen der Bürgermeister-Fraktion und des Mandatars der Freien Liste wurde das Budget freilich dennoch abgesegnet.

„Diese Position im ordentlichen Haushalt hat buchhalterische Gründe“, führt Bürgermeister Mitteregger aus. „Das ist nötig, damit das Budget ausgeglichen ist.“ Man habe nicht vor, wichtige Flächen im Ortszentrum zu verkaufen, beruhigt der Bürgermeister. „Auch nicht im Bereich des alten Schwimmbades“, stellt Mitteregger klar.