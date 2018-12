EWR-Chef pfeift auf teure Fischleiter

Von Helmut Mittermayr

Pinswang, Pflach – Zwei voneinander unabhängige Pressetermine am Donnerstag zeigten Bandbreite und Bruchlinien auf, die die Natura-2000-Unterschutzstellung des Lechs bedeuten. Am Vormittag versammelten sich Tiroler und bayerische Behördenvertreter am Lech bei Pinswang zum Spatenstich für eine weitere Renaturierungsmaßnahme für den Fluss und freuten sich schon auf eine künftige natürliche Wildflusslandschaft auf deutscher Seite. Am Abend gab EWR-Vorstand Christoph Hilz im Zuge der Reuttener Gemeinderatssitzung bekannt, dass er nicht daran denke, eine Fischleiter beim Kraftwerk Kniepass zu bauen. Denn solch ein Bauprojekt sei mit etwas Hausverstand nicht mehr nachvollziehbar.

Bezirkshauptfrau Katharina Rumpf, der Füssener Bürgermeister Paul Iacob, Wasserbauamtsschef Wolfgang Klien und viele Behördenvertreter aus dem Allgäu und Außerfern mehr waren in Pinswang am Lech auf Höhe Walderlebniszentrum zusammengekommen, um den Startschuss für eine Renaturierungsmaßnahme zu geben. Der Lech hat sich im Lauf der Jahre vom Kraftwerk Weißhaus bis zur so genannten Lechschlucht (Lechfall) eingegraben und vertieft. „Auf ein einstromiges Gewässer reduziert“, wie es Martin Mohr vom Wasserwirtschafts­amt Kempten formulierte. Nun soll im Zuge eines 420.000 Euro teuren Life-Projekts – 60 Prozent zahlt die EU, 40 Prozent Bayern – die Natürlichkeit wiedergewonnen werden. Das Besondere: Die Baumaßnahmen finden auf österreichischer Seite statt, die Wirkung soll sich auf deutscher Seite entfalten. Sechs Buhnen (gegen die Fließrichtung geneigte Steindämme) werden oberhalb der Einmündung des Weißhauskanals gesetzt sowie ein massiver Sporn aus Wasserbausteinen am Auslauf des Kraftwerks. Dadurch wird die Strömung des Lechs zum linken, deutschen Ufer gedrängt, wo es zum Aufbruch des verfestigten Ufers, erhöhter Erosion und Umlagerungen kommen soll. Die 400 Meter lange Strecke bis zum Lechfall wäre dann der einzige frei fließende Abschnitt des Lechs mit Wildflusscharakter in ganz Deutschland. Denn auf den folgenden 170 km bis zur Donaumündung betreiben mehrere Versorger insgesamt 30 Kraftwerke und 24 Stauseen.

„Ziel des Projekts Life Lech ist es, die natürliche Dynamik des Flusses und seiner angrenzenden Auwälder mit ihren typischen Pflanzen- und Tierarten zu erhalten“, ergänzt Wolfgang Klien, Chef des Wasserbauamtes Reutte. Gleichzeitig sollen durch die Revitalisierungsmaßnahme die Eintiefung der Flusssohle gestoppt und der Grundwasserspiegel angehoben werden. „Dadurch profitieren die Aulandschaft und Arten wie die Bileks Azurjungfer, der Stein- und Dohlenkrebs oder Kammmolch und Koppe. Auch Besucherlenkung und Bewusstseinsbildung – etwa für den Schutz der Brutgebiete störungsempfindlicher Flussuferläufer – sollen verbessert werden“, weiß Klien.

Die Reuttener E-Werke waren enger Partner bei Vorbereitung und Entwicklung des Projekts, ist doch das EWR-Kraftwerk Kniepass mit der Ausleitung beim Kraftwerk Weißhaus Teil der Problemstellung. Während diese Maßnahmen an der Staatsgrenze vollinhaltlich mitgetragen werden, wie EWR-Vorstand Christoph Hilz gerne anmerkt, geht der EWR-Führung der Naturschutz in einem anderen Punkt viel zu weit. Hilz Donnerstagabend zu den Reuttener Gemeinderäten: „Ich bin einfach nicht bereit, beim Kraftwerk Kniepass eine Fischleiter zu bauen.“ Er habe bereits bei Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler und Beamten im Innsbrucker Landhaus vorgesprochen und signalisiert bekommen, dass hier eine Ausnahme möglich sei.

Der Hintergrund: Die EWR-Kraftwerke liegen allesamt im Natura-2000-Gebiet und könnten heutzutage niemals mehr errichtet werden. Wann immer größere Überholungen, Umbauten und Modernisierungen anstehen, bringt sich die Naturschutzabteilung des Landes massiv ein und verlangt begleitende Ökologisierungsmaßnahmen – wie vor Kurzem beim Kraftwerk Höfen, wo die verlangte Fischleiter schon fertig gestellt worden ist. Nun wollen die EWR beim Kraftwerk Kniepass ein drittes Wehrfeld einbauen, was die Hochwassergefährdung von Pflach senken soll. Mit vorgeschrieben wurde auch gleich wieder eine Fischleiter, besser ein Fischaufzug. Denn im beengten Fels der dortigen Schlucht würde keine Leiter Platz finden. Kostenpunkt: 600.000 bis 700.000 Euro. Für Hilz kommt das Geldverbrennen gleich. „Denn im Regensburger Vertrag, der die Vorgangsweise an Grenzflüssen regelt, ist festgehalten, dass auf bayerischer Seite weder am Forggensee beim Kraftwerk Roßhaupten noch am Lechfall eine Fischleiter vorgesehen ist. Das bedeutet, dass wir Hunderttausende Euro für einen Fischaufzug ausgeben müssten, dessen Einzugsgebiet gerade sieben Kilometer – nämlich vom Kraftwerk Kniepass bis zum Lechfall – betragen würde. Für Christoph Hilz eine Auflage gegen den Hausverstand.