Wie erwartet, hat der Landtag gestern den Budgetentwurf für 2019 in der Höhe von rund 3,7 Milliarden Euro mit den Stimmen der Regierungsfraktionen ÖVP und Grüne beschlossen. Die Opposition stimmt­e geschlossen dagegen. Auch am zweiten Tag der Budgetsitzung überhäuften SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und NEOS die Koalition mit teils harscher Kritik am Voranschlag. Kritik, die jedoch an Schwarz-Grün abperlte. Bis auf einen einzigen Punkt. Wie berichtet, hätte der Budgetentwurf auch vorgesehen, dass Budgeterhöhungen, die aus anderen Finanzgruppen gespeist werden sollen (Umschichtungen), nicht wie bisher ab einer Höhe von 100.000 Euro, sondern erst ab 500.000 Euro der Zustimmung des Landtages bedürfen. Bei neuen Vorschlagskonten hätte das Limit von 50.000 auf 100.000 Euro erhöht werden sollen. Die SPÖ brachte bereits am Mittwoch einen Abänderungsantrag ein, Parteichef Georg Dornauer bezeichnete das Vorhaben als „Anschlag auf den Parlamentarismus“.

Die Klubobleute Jakob Wolf (VP) und Gebi Mair (Grüne) versicherten gestern, dass dies „politisch nie gewollt“ und aufgrund der Umstellung in der Budgeterstellung von der Verwaltung hineinurgiert worden war. Aufgefallen seien Schwarz-Grün diese Punkte am Ende aber nicht mehr. Letztlich wurde von SPÖ, ÖVP und Grünen ein gemeinsamer Abänderungsantrag eingebracht, der mit den Stimmen aller Landtagsfraktionen angenommen wurde und somit die alten Spielregeln wiederherstellte.

Die Geschichte des „Neue­n Landhauses“ in Innsbruck soll jetzt durch eine Expertenkommission aufgearbeitet werden. Das gab gestern Landesrat Johannes Tratter (VP) bekannt: „Sein­e Entstehung in den 30er-Jahren und seine Nutzung als Sitz der nationalsozialistischen Verwaltung sind Teil unserer Geschichte. Es ist wichtig, sich dieser Zeit zu stellen.“ (mami, TT)