Innsbruck – BM Georg ­Willi (Grüne) bat um etwas Zeit. Zeit, um das Maßnahmenbündel weiterzuschnüren und die Suche nach weiteren Standorten zur Betreuung von Suchtkranken voranzutreiben. Denn Freude, das machte Willi gestern noch einmal klar, hat er mit dem 7. Alkoholverbot in der Landeshauptstadt kein­e. Doch die Bitte des Bürgermeisters blieb unerhört. Der Antrag von Vize-­BM Franz Gruber (ÖVP), rund um die Mentlgasse ein Alkoholverbot einzuführen, wenn sich die Situation dort nicht verbessert, fand die erforderliche Mehrheit.

Bei Stimmenthaltung der Grünen traten ÖVP, FI, FPÖ, Liste Fritz und Gerechtes Innsbruck für die Maßnahme ein. Gruber sah sie einmal mehr nicht als Allheilmitte­l, aber als einen wichtigen Punkt für die Menschen vor Ort. Sollten die anderen Maßnahmen greifen, dann werde man das Verbot wieder aufheben. Auch GR Kurt Wallasch (FI), einer der Initiatoren der ursprünglichen Resolution, hielt ein Plädoyer dafür. Auch er forderte aber entsprechende Begleitmaßnahmen ein.

SP-Gemeinderätin Irene Heisz nannte das Alkoholverbot eine „kosmetische Maßnahme“. Parteikollege Benjamin Plach kritisierte die Größe des Gebietes, unter das auch das Wiltener Platzl und der Kaiserschützenplatz fallen werden. FP-Stadträtin Andrea Dengg erneuerte ihre Forderung nach einem Sondergemeinderat zu den verschiedenen Hotspots in der Stadt. In Kraft treten wird das Alkoholverbot spätestens nach dem Jänner-Gemeinderat. Außer Willi führt es früher per Notrecht ein. (mw)