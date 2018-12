Fürs Parken braucht‘s in Wörgl bald mehr Münzen

Wörgl – Alle Jahre wieder ... hieß es am Donnerstagabend im Wörgler Gemeinderat: Neben der Budget-Abstimmung – die TT berichtete im Vorfeld – galt es für die Kommunalpolitiker auch formale Anträge wie die Inflationsanpassung diverser Gebühren (von Wasser und Strom über Seniorenheim bis Hundesteuer) durchzuwinken.

Nicht zum vorweihnachtlichen Standardprozedere gehörte die Debatte um die neue Parkraumbewirtschaftungsordnung. Für Furore sorgte nicht die geplante Gebührenerhöhung, sondern die Idee, dass elektro- und wasserstoffbetriebene Fahrzeuge kostenlos parken. War der Großteil der Gemeinderäte bisher der Meinung gewesen, Elektrofahrzeuge wären an den grünen Kfz-Kennzeichen erkennbar, stellte sich nun heraus, dass die Wahl eines solchen für den Fahrzeughalter optional ist. „Wie soll man denn dann erkennen, welche Art von Fahrzeug auf dem Parkplatz steht?“, lautete die kollektive Frage. GR Andreas Taxacher (Team Wörgl) sprach von einem nicht umsetzbaren „Verwaltungsaufwand“, VBM Mario Wiechenthaler (Freiheitliche Wörgler Liste) warf einen extremen Blick in die Zukunft. „Die Parkplätze in der Bahnhofstraße werden weniger, die Elektroautos mehr. Heißt das, künftig parken alle gratis?“ Mit Ausnahme der grünen Fraktion fiel schließlich der Entschluss, dass alle mehrspurigen Fahrzeuge in Wörgl dieselben Gebühren entrichten müssen. Und diese steigen mit 1. Jänner 2019 deutlich an: In der Innenstadt (Zeitzone 1) etwa von 70 Cent für 30 Minuten auf einen Euro, eine Dreiviertelstunde kostet künftig 1,20 Euro statt einen Euro.

Weniger tief in die Tasche greifen müssen die Betreiber des Wörgler Kinos. Erst im September hatte der GR die fünfprozentige Vergnügungssteuer beschlossen. Dem Lichtspielhaus gewährt man nun einen Nachlass und fordert nur drei Prozent. Dafür dürfe die Gemeinde sechsmal im Jahr einen Kinosaal nutzen, auch eine Familienvorführung wurde der Kommune laut BM Hedi Wechner zugesagt. „Seit wann werden Steuern verhandelt?“, hielt GR Hubert Mosser (BWV) die Vorgehensweise für „unangebracht“. Letztlich fiel der positive Beschluss mit 13 Für-Stimmen, die bürgerlichen Listen und die Wörgler Grünen hatten sich bereits bei der Einführung der Steuer gegen diese ausgesprochen.

Je 10.000 Euro an Vergnügungssteuer habe man im Oktober und November eingenommen. 29 Wett-Terminals sind in Wörgl gemeldet, ein Lokal mit illegalem Spielautomaten konnte ausgemacht werden, „der Geschäftsführer ist laut Behörden aber in der Türkei untergetaucht“, berichtete dazu GR Herbert Pertl (Liste Wechner).

Nicht ohne Kritik wurde der Budgetplan mehrheitlich abgesegnet. GR Richard Götz (Wörgler Grüne) stieß sich an der höheren Wirtschaftsförderung (120.000 statt bisher 100.000 Euro) und forderte u. a. eine finanzielle Beteiligung von TVB und Wirtschaft am Stadtmarketing. (jazz)