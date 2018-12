„Politik in Tirol“: Strahlende Sieger in unterschiedlichen Rollen

Von Peter Nindler

Innsbruck – Der Rückblick auf das politische Geschehen in Tirol im heurigen Jahr ist zugleich ein Seismograph für den aktuellen Zustand. Mittlerweile zum zehnten Mal haben die beiden Politikwissenschafter der Universität Innsbruck, Ferdinand Karlhofer und Günther Pallaver, das Jahrbuch „Politik in Tirol“ herausgegeben. Mit der Landtagswahl Ende Februar und der zwei Monate später stattgefundenen Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Innsbruck beeinflussten schließlich zwei Wahlgänge die Politik im Land.

Mit ÖVP-Chef und Landeshauptmann Günther Platter sowie dem ersten grünen Bürgermeister einer Landeshauptstadt, Georg Willi, gab es im Frühjahr zwei strahlende Sieger. Doch wie Karlhofer feststellt, ist Platter nach seinem Wahltriumph mit 44,3 Prozent und der Neuauflage der schwarz-grünen Koalition unumstritten. „Wer hätte das noch vor einigen Jahren gedacht. Ohne die Spaltung der Liste Fritz nach dem großen Wahlsieg 2008, dem knappen Verfehlen der 5-Prozent-Hürde von Fritz Gurgiser und dem Scheitern der vom Start weg von Zerwürfnissen gezeichneten Liste Vorwärts Tirol/Impuls im Jahr 2013 würde die Parteienlandschaft heute wohl anders aussehen.“ Georg Willi machte zwar die Grünen mit zehn Mandaten zur stärksten Kraft im Innsbrucker Gemeinderat und behielt in der Stichwahl die Oberhand gegenüber der amtierenden Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), „doch die neue Stadtregierung ist instabiler als jene unter Oppitz-Plörer“, verweist Karlhofer auf die konfliktgeladene Vierer-Koalition mit Für Innsbruck, Volkspartei und Sozialdemokraten. Die Analyse zur Innsbruck-Wahl hat Karlhofer gemeinsam mit TT-Chefreporter Manfred Mitterwachauer verfasst.

Doch vorerst zurück ins Land: Für Karlhofer spielt sich dort der politische Wettbewerb vor allem in den parteiinternen Auseinandersetzungen der Tiroler Volkspartei ab. „Das kann man sich aber nur leisten, wenn die anderen Parteien extrem schwach sind.“ Es seien die Flügelkämpfe und die zentrifugalen Kräfte in der ÖVP, die in der Vergangenheit die Bruchstellen aufgezeigt hätten, analysiert Karlhofer. „Die Beschädigung kam stets von innen. 2008 vom ehemaligen Arbeiterkammerpräsidenten Fritz Dinkhauser und 2013 von Ex-Landesrätin Anna Hosp im Zusammenspiel mit der damaligen Innsbrucker Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer.“ Im „Scheitern der Rebellion von innen“ sieht der Politikwissenschafter die heutige Stärke Platters.

Die zwar mit vergleichsweise geringen Verlusten geschwächten Grünen befinden sich laut Karlhofer natürlich verstärkt in einem koalitionären Spannungsfeld mit der ÖVP. „Vor allem in den Themen Verkehr, Wirtschaft und Landschaftsschutz.“ Für die Grünen werde entscheidend sein, „wie pragmatisch sie in der Lage sind, nachzugeben, ohne ihre Wählerschichten zu verprellen“.

Spannend wie nie zuvor war aus der Sicht Karlhofers die Gemeinderatswahl in Innsbruck. „Die Erklärung dazu finden wir aber in der Geschichte der Urnengänge in der Landeshauptstadt nach 1945.“ Karlhofer spricht von „Spaltung und Kohäsion (Zusammenhalt)“. Die ÖVP sicherte sich immer die Mehrheit, auch wenn es Spaltungen gab, „weil nach der Wahl immer gekoppelt wurde“. Ex-Bürgermeister Herwig van Staa brach mit seiner bürgerlichen Protestliste „Für Innsbruck“ mit dieser Tradition, arbeitete aber danach mit der ÖVP zusammen. Vor sechs Jahren kickte Oppitz-Plörer allerdings die Volkspartei aus der Stadtregierung, um sie dann 2015 wieder ins Boot zu holen. „Doch die Mehrfirmentheorie funktioniert heute nicht mehr, deshalb deutet ÖVP-Chef Günther Platter sogar eine Wiedervereinigung von Für Innsbruck, ÖVP und Seniorenbund an“, betont Karlhofer. Daraus ergebe sich natürlich Sprengkraft für die Stadtregierung.

Dem „durch und durch bürgerlichen Grünen“ Georg Willi traut Karlhofer jedoch zu, bei dem sich bereits abzeichnenden Dissens in einigen Fragen wie den Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau gestärkt auf seine Art und Weise zu punkten. „Deshalb werden sich wohl auch Für Innsbruck und die ÖVP eine vorzeitige Aufkündigung der Koalition wohl gut überlegen, zumal dadurch die Sympathiewerte für den Bürgermeister eher steigen denn sinken könnten.“

Abseits der Wahlen beleuchtet „Politik in Tirol“ noch die Verkehrssituation im Land, die Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino, die EU-Alpenraumstrategie sowie die Doppelstaatsbürgerschaft, mit der sich der ehemalige zweite Nationalratspräsident Heinrich Neisser befasst hat.

Buchtipp: Politik in Tirol. Jahr- buch 2019. Ferdinand Karlhofer/Günther Pallaver. StudienVerlag, 163 Seiten, 24,90 Euro.