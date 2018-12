WE investiert 4,2 Mio. Euro in Flirsch

Der Name Pfarrwiese verrät, wer hier früher gewohnt hat — in Flirsch wird das so bezeichnete Grundstück und das darauf befindliche Widum seit heuer einem neuen Zweck zugeführt. Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft WE errichtet in der Stanzertaler Gemeinde 20 Mietwohnungen — 16 im Neubau, vier weitere im denkmalgeschützten Altbau.

4,2 Mio. Euro fließen in das Projekt, das von der Architekturhalle gestaltet wurde. 1,6 Mio. Euro davon werden mit einem Darlehen der Wohnbauförderung des Landes finanziert.

Die WE baut mittels Baurechtsvertrag auf dem Grundstück der Diözese. Die Pfarre wird aber weiterhin Räumlichkeiten im Widum nutzen. In Abstimmung mit dem Denkmalamt will man das ehrwürdige Gebäude generalsanieren. Mit den Arbeiten hat die WE bereits im Oktober begonnen — vor wenigen Tagen fand die Grundsteinlegung statt. Das Projekt wird heute, 15. Dezember, ab 19 Uhr in der Volksschule Flirsch vorgestellt.

„Wir bekommen mit dem Projekt betreubare Wohnungen", freut sich Bürgermeister Roland Wechner. Mehrere Objekte im Haus sind barrierefrei gestaltet. Der Bedarf hierfür sei gegeben, erklärt der Dorfchef. „In der Nähe befindet sich das Heim. Die Wohnungen können so ideal vom Sozialsprengel versorgt werden." (mr)