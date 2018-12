Fünf Mandatare stimmten gegen Landecker Sparbudget

Von Helmut Wenzel

Landeck – „Man wird sich überlegen müssen, welche Aufgaben die Stadtgemeinde künftig nur mehr in geringerem Ausmaß oder gar nicht mehr übernehmen kann.“ Diese Empfehlung richtete Landecks Finanzreferent StR Herbert Mayer am Donnerstagabend bei seiner Präsentation zum Haushaltsplan 2019 an den Gemeinderat. Zur Evaluierung der vom Sparstift betroffenen Aufgaben soll, so Mayer, eine Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Er verwies auf das Beispiel von Telfs, „wo die Gemeinde eine lineare Budgetkürzung im Ausmaß von 20 Prozent macht“. Generell werde „zu vieles“ von Land und Bund auf die Gemeinden abgewälzt.

Trotz der „verstärkt angespannten“ finanziellen Situation der Gemeinde spiegle sich im neuen Budget (im Gesamtvolumen von knapp 29 Mio. Euro) „eine Portion Optimismus“, hob Mayer hervor. Er sei grundsätzlich ein optimistischer Mensch, „auch wenn die Zahlen nicht zum Jubeln sind“.

Mit Verwunderung reagierte der frühere Finanzreferent GR Manfred Jenewein (SPÖ) auf die Präsentation. Im Gegensatz zum optimistischen Finanzchef Mayer gerate er in Depressionen, „wenn man sich anschaut, was alles nicht geht“. Weder bei der Straßenbeleuchtung noch beim Funpark seien Mittel budgetiert. Die Instandhaltung der Straßen sei von beantragten 150.000 Euro auf 100.000 Euro gekürzt worden, drastische Kürzungen gebe es im Schul- und Sozialbereich. Ein prognostizierter Abgang beim Sozialsprengel von 150.000 Euro sei im Voranschlag unberücksichtigt geblieben. Jenewein sprach auch von einer „Bank­rotterklärung“. Fazit: Bei der Abstimmung blieben die Hände der vier SPÖ-Mandatare unten. Dem schloss sich StR Roland König (FPÖ) an. Seine Begründung: „Bei der Venet Bergbahnen AG fehlt mir weiterhin jede Transparenz.“ Die Zusage, vierteljährlich betriebswirtschaftliche Zahlen vorzulegen, sei nicht eingehalten worden.

Gegen Budgetkürzungen bei Vereinen und im Sozialbereich protestiert hat GR Marco Lettenbichler (SPÖ): „Das Jugendbudget ist von 8500 auf 2500 Euro geschrumpft, womit uns 6000 Euro fehlen. Das ist kein gutes Zeichen der Stadt an die Jugend.“ Das Spielefest in der Malser Straße werde dem Sparstift zum Opfer fallen, so Lettenbichler. Dem widersprach BM Wolfgang Jörg prompt: „Es wird sehr wohl ein Spielefest 2019 geben. Wir machen das.“

Mayer räumte ein, die Kürzungen hätten ihm schlaflose Nächte bereitet. „Am liebsten wäre mir gewesen, wenn ich die Anträge aus den Ausschüssen 1:1 übernehmen hätte können.“ Der „Zwang zum Kürzen“ sei eine Gratwanderung, sagte Mayer.