Tarrenzer Kinderzentrum im Plan und notwendig

Von Alexander Paschinger

Tarrenz – Eiskalt war es draußen, und trotzdem war es dem Tarrenzer Bürgermeister warm ums Herz. Denn bei satten Minusgraden durfte er die Firstfeier des neuen Tarrenzer Kinderzentrums ausrichten. „Der Zeitplan wird eingehalten, der Rohbau steht – und auch bei den Kosten liegen wir im Moment leicht darunter“, so Dorfchef Rudolf Köll. Dazu kommt auch noch die Nachricht, dass seine Gemeinde buchstäblich wächst: Im Herbst 2019, wenn Kindergarten und Kinderkrippe „Schneggahaisle“ fertig sind, „haben wir 80 Kinder bis drei Jahre“. Damit habe man noch einen Puffer für kommende Kindergenerationen.

Seit Oktober 2016 wird an diesem Megaprojekt für die Gurgltalgemeinde gearbeitet. 5,02 Millionen Euro (davon drei Millionen Euro an Fördermitteln) soll es kosten und fünf Kindergartengruppen sowie vier Kinderkrippengruppen mit jeweils eigenem Ruhe-, Teilungs- und Bewegungsraum Platz bieten. Dazu kommt auch je ein eigener Spielplatz. Und: Im Untergeschoß kommen noch 25 Tiefgaragenplätze.

Im Gemeinderat konnte sich Köll dabei auf seine Zweidrittelmehrheit (zehn der 15 Gemeinderatssitze) verlassen. Im Gemeindeparlament gab es freilich Diskussionen. Immerhin warf die oppositionelle Obfrau des Kindergartenausschusses das Handtuch. Und Oppositionsführer Kilian Tangl bleibt bei seiner Kritik: „Natürlich brauchen wir einen neuen Kindergarten, aber wir hätten uns mit der Diskussion noch ein Jahr Zeit lassen können.“ Nun sieht er vor allem ein Verkehrsproblem, zumal zu sehr an die Grundgrenzen gebaut worden sei.

Der Bürgermeister sieht die Einwände „zumeist unbegründet“. Die demographischen Entwicklungen würden die Notwendigkeit des Neubaus unterstreichen und in Sachen Verkehr arbeite man an einem Konzept. Das will Köll im Frühjahr fertig haben. Wie berichtet, möchte er die direkte „Anlieferung“ der Kinder bis vor die Haustüre verhindern. „Dafür müssen natürlich Parkmöglichkeiten in der Trujegasse geschaffen werden.“ Ob das Konzept schließlich Begegnungszone, verkehrsberuhigte Zone oder Shared Space heißen soll, hängt von den weiteren Arbeiten ab. „Der Bereich soll optisch eine Gesamtfläche bilden und auch einen Dorfplatzcharakter erhalten“, so der Bürgermeister. Unter anderem geht es auch um die Neugestaltung der angrenzenden Außenanlagen von Volksschule und Pavillon.

- Paschinger

Wobei Köll nicht verhehlt, dass ihm seitens der Anrainer und Eltern auch Gegenwind entgegenbläst. Aber: Während die Verkehrs-Workshops zunächst schwach besucht worden wären, „kommen die Leute inzwischen vermehrt“.