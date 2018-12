Telfer Budget fand deutliche Mehrheit im Gemeinderat

Telfs – Mit 16:5 Stimmen beschloss der Telfer Gemeinderat am Donnerstagabend den Budgetvoranschlag für 2019. Dieser umfasst, wie berichtet, 34,3 Mio. Euro im ordentlichen und 5,2 Mio. im außerordentlichen Haushalt. BM Christian Härting (Wir für Telfs) zeigte sich „stolz“ auf einen „Gestaltungshaushalt für die Zukunft“. Das Budget decke „alle Lebensbereiche gut ab“, lobte Fraktionskollege GV Alexander Schatz – und nannte etwa die geplante Begegnungszone zur Steigerung der Aufenthaltsqualität im Ortskern, das Abfallwirtschaftszentrum (AWZ) neu, die Sanierung der NMS, den Bau der Park-&-Ride-Anlage am Bahnhof oder die Containerlösung für den Footballverein Telfs Patriots. Auch Grüne und FPÖ zeigten sich zufrieden.

Gegen das Budget waren zwei ÖVP-Mandatare und die drei Kleinfraktionen: GV Angelika Mader (ÖVP) stieß sich daran, dass drei von 5,2 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt über neue Darlehen finanziert werden. Sie verwies zudem auf die wachsenden Personalkosten: „Was passiert, wenn die Einnahmen einmal nicht mehr steigen?“

Schwere Geschütze fuhr GR Sepp Köll (Telfs Neu) auf: Erwirtschaftete Überschüsse bei den Müllgebühren, so sein Vorwurf, würden nicht zweckgebunden verwendet – etwa für den Neubau des AWZ –, sondern für andere Budgetposten. Für das AWZ werde hingegen ein Darlehen über eine Million Euro aufgenommen – „obwohl im zehnjährigen Betrachtungszeitraum eben ein Überschuss aufscheint, der nicht zurückfließt“. Damit sei aus den überschüssigen Gebühren eine „Steuer“ geworden, so Köll – für ihn ein „klarer Rechtsbruch“. Härtings Konter: Mit einem etwaigen Überschuss werde „natürlich das Darlehen getilgt“ bzw. in den Bau des AWZ investiert. Generell seien die Müllgebühren in Telfs im Vergleich „sehr moderat“: „Wir verrechnen nicht mehr, als wir für die Entsorgung bezahlen müssen.“

GR Norbert Tanzer (PZT/SPÖ) vermisste u. a. zusätzliche Impulse für den Ortskern: Ohne diese werde die neue Begegnungszone das Dorf „rasch zu einem Friedhof machen“ – zumal das nahe Inntalcenter kräftige Investitionen und zusätzliche Verkaufsflächen plane. Zudem sinke durch den zuletzt steigenden Verschuldungsgrad der budgetäre Handlungsspielraum.

BM Härting zeichnete ein völlig anderes Bild. Zwar seien große (Bau-)Vorhaben nicht ohne Darlehen möglich. Doch obwohl man „enorme Investitionen“ für die Bevölkerung getätigt habe – allein seit 2015 Projekte in Gesamthöhe von 18,7 Mio. Euro (reine Nettokosten der Gemeinde) –, sei der Gesamtschuldenstand um 13,8 Mio. Euro niedriger als 2009. „Ich lasse mir Telfs nicht schlechtreden“, schloss Härting unter kräftigem Applaus der meisten Mandatare. Sein Dank galt den Telfer Betrieben: Die Kommunalsteuer steigt weiter, 2019 wird sie mit 4,8 Mio. Euro angesetzt. (md)