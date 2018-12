Gemeinderat Mieming: Mit Überschuss ins neue Budget

Mieming – In seiner letzten Sitzung beschloss der Mieminger Gemeinderat einstimmig den Haushaltsplan für 2019. Das Gesamtvolumen von 10,467 Mio. Euro setzt sich aus 9,5 Mio. im ordentlichen und 963.000 Euro im außerordentlichen Haushalt zusammen.

Der Voranschlag geht von einem Jahresüberschuss 2018 in der Höhe von 1,73 Mio. Euro aus. „Wahrscheinlich wird der Überschuss heuer noch ein bisschen höher ausfallen“, erklärte dazu BM Franz Dengg, „aber es ist besser, vorsichtig zu kalkulieren und später noch ein paar Reserven zu haben.“ Unter den größten Einzelpositionen finden sich 641.000 Euro an Aufwendungen für Mindestsicherung, Kinder- und Jugendhilfe, etc., sowie 188.000 an weiteren Pflichtabgaben ans Land.

„Beträge, die deutlich steigen und den Haushalt der Gemeinde deutlich belasten“, so Dengg weiter, „wobei man aber auch sehen muss, dass wir im Gegenzug großzügige Bedarfszuweisungen des Landes bekommen.“

Auch der Aufwand für den Bereich Soziales steigt spürbar. 106.500 Euro beträgt die Kostenbeteiligung am Krankenhaus Zams, dazu kommen die Aufwendungen für das Alten- und Pflegeheim, den Gesundheits- und Sozialsprengel, etc.

Den größten Aufwand erfordern 2019 die Investitionen in die Infrastruktur. Beispielsweise fließen 326.000 Euro in die Volksschule Barwies, 250.000 (200.000 davon aus 2018) in Kindergarten und Volksschule Untermieming, 170.000 in Asphaltierungen, 200.000 in den Musikpavillon und 80.000 an die Feuerwehr.

Der Lagerplatz der Gemeinde, Anteilsfinanzierungen des Skilifts und die Sanierung des Spielplatzes kosten weitere 200.000 Euro. (tp)