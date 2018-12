Architekten machen Druck wegen MCI

Innsbruck – Nach der beschlossenen erneuten Ausschreibung für den Neubau des Management Centers Innsbruck stockt der Architektenwettbewerb. Vor allem die Stadtpolitik steckt noch mitten in den Verhandlungen mit dem Bund über benötigte Flächen für die Errichtung von oberirdischen Busparkplätzen und die Lage des Fußballplatzes. Gestern wurde erneut mit Vertretern der Bundesgärten gesprochen. Wie Bürgermeister Georg Willi (Grüne) gegenüber der TT bestätigt, kann er sich jetzt sogar eine Zweiteilung des Architektenwettbewerbs vorstellen, damit es zu keinen weiteren zeitlichen Verzögerungen kommt. „Zuerst das MCI an sich und dann der städtische Bereich“, betont Willi.

Indessen machen die Architekten mit offenen Briefen und Petitionen Druck auf die Politik. Kritik kam am Freitag auch vom Innsbrucker Stadtplaner Wolfgang Andexlinger. Nicht der seinerzeit ausgelobte Wettbewerb trägt aus seiner Sicht ursächlich dafür die Verantwortung, dass höhere Kosten beim vom Land gestoppten Projekt zu erwarten gewesen wären. „Zu gering angesetzte Umrechnungsfaktoren zwischen Brutto- und Nettoflächen, eine zum damaligen Zeitpunkt nicht erwartbare boomende Baukonjunktur und fehlende Indexanpassungen sind unter anderem Faktoren, die zu einer Kostensteigerung führten und hier genannt gehören“, betont der Stadtplaner.

Der Neubau des MCI wurde schließlich wegen einer für das Land nicht mehr vertretbaren Kostenschätzung von 132,5 Millionen Euro gestoppt. Der für den Hochbau zuständige Landesrat Johannes Tratter (VP) beruft sich in seiner Entscheidung für eine Neuausschreibung auch auf mehrere Rechtsgutachten.

Die Architekten des Siegerprojekts „Loudon, Habeler & Kirchweger“ weisen wie Andexlinger ebenfalls auf die Fehler bei der Ausschreibung 2016 hin. Aus den Kenndaten der Wettbewerbsbeiträge und deren Bewertung durch die Jury lasse sich einfach ablesen, dass die in der Ausschreibung vorgegebene Kubatur von 102.000 Kubikmetern unrealistisch gewesen und der Nutzung als Hochschule nicht entsprechend bemessen worden sei.

Stadtplaner Wolfgang Andexlinger warnte gestern in einem offenen Brief vor einer Neuausschreibung des MCI als Generalübernehmer-Wettbewerb. Bei der Anwendung eines Generalübernehmer-Verfahrens sei nämlich zu erwarten, dass die Qualitätsansprüche bereits von Projektbeginn an auf einem geringen Niveau festgesetzt und in weiterer Folge auch umgesetzt würden. „Daher ist zu befürchten, dass für städtebauliche und architektonische Qualitätsansprüche nur bedingt Raum vorhanden bleibt, was der seit vielen Jahren verfolgten Strategie der Innsbrucker Stadtplanung widerspricht.“ (pn)