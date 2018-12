Brisante Anfrage zu Doppelpass-Experten

Für Diskussionen sorgt derzeit die Expertengruppe, die sich mit der Ausarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler befasst. Heuer wird sie übrigens nicht mehr tagen, andererseits kritisiert die SPÖ die Zusammensetzung des Gremiums. SPÖ-Südtirolersprecher NR Hermann Krist hat dazu eine parlamentarische Anfrage an Außenministerin Karin Kneissl eingebracht. Die SPÖ stößt sich darin am Innsbrucker Rechtsanwalt Franz Watschinger. Watschinger war nämlich Mitglied der schlagenden Burschenschaft Brixia und 1994 einer der Hauptorganisatoren des „Gesamttiroler Freiheitskommers“ in Innsbruck. Die Brixia war überdies in die zweite, rechtsgerichtete Welle des Südtirol-Aktivismus verwickelt. „Halten Sie weiterhin die Teilnahme von DDr. Franz Watschinger in dieser Expertengruppe für sinnvoll und unbedenklich?“, fragt Krist deshalb die Außenministerin.

Für VP-Nationalrat Hermann Gahr bringt das jetzt beschlossene Ärztegesetz eine große Chance für den ländlichen Raum. Erstmals gebe es die Möglichkeit, dass Ärzte in Gruppenpraxen andere Ärzte anstellen. „Die neuen Anstellungsformen stärken Hausarztpraxen. Künftig gibt es die Möglichkeit, dass Ordinationszeiten ausgedehnt und in Gruppenpraxen bis zu zwei und in Teilzeit sogar bis zu doppelt so viele Ärzte angestellt werden können.“ (pn)