Platter zieht Bilanz: „Die Grünen sind kein Beiwagen“

Die neue/alte schwarz-grüne Landesregierung ist mittlerweile ein Dreivierteljahr im Amt. Wie fällt Ihre bisherige Bilanz aus?

Günther Platter: 2018 war ein starkes Jahr, insbesondere für die Tiroler Volkspartei. Mit einem tollen Wahlergebnis und einer Regierungsbildung mit den Grünen. Der Kurs, den ich eingeschlagen habe, hat sich bestätigt: Schwarz-Grün hat sich bewährt. Wir sind mit der Koalitionsbildung und dem Regierungsprogramm sofort in den Arbeitsmodus umgestiegen. Wir haben kämpferische Maßnahmen in der Verkehrspolitik und mit dem Unterstützungsmodell und der Ausweitung der Wohnbauförderung erste Schritte zum Thema leistbares Wohnen gesetzt. Die nächsten Schritte werden folgen.

Das politische Umfeld ist zurzeit alles andere als ruhig, inwieweit trifft das auch Tirol?

Platter: An erster Stelle steht für mich, dass wir diesen sozialen Zusammenhalt in Tirol haben und absichern. Europa befindet sich in unsicheren Zeiten, Tirol hat Stabilität. Das ist meine Antwort auf diese Verunsicherung, die in ganz Europa durch den Brexit, die riesige Verschuldung Italiens und Demonstrationen oder beinahe schon Revolutionen in Frankreich herrscht. Umso wichtiger ist mir dieser friedliche, soziale Zusammenhalt im Land, um den ich mich auch selbst sehr bemühe. Dazu diente auch die Reise nach Israel mit den verschiedenen Glaubensgemeinschaften.

Wieso kam wieder Schwarz-Grün? Es wären ja auch andere Varianten möglich gewesen, und etliche in der Partei hatten gemeint, dass manches mit SPÖ oder FPÖ leichter gegangen wäre.

Platter: Die Entscheidung war für mich eine einfache. Die SPÖ hat sich selber aus dem Rennen genommen.

Weil Parteichefin Elisabeth Blanik nicht in die Regierung wollte?

Platter: Ja, es gab Desinteresse, was die Regierungsarbeit betrifft.

Und was war mit der FPÖ, mit der es auf Bundesebene ja eine Koalition gibt?

Platter: Man muss sich bei einem möglichen Regierungspartner auch die zweite Linie anschauen. Da war für mich klar, mit den Grünen weiterzumachen. Man muss unseren grünen Regierungspartnern zugestehen, dass dort eine ernste und konstruktive Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen stattfindet. Man tut den Grünen Unrecht, wenn manche sie als Beiwagen kritisieren. Ganz im Gegenteil: Es wird auf Augenhöhe verhandelt. Der Unterschied ist, dass wir unterschiedliche Meinungen nicht jeden Tag kolportieren. Die Linie der Tiroler Landesregierung ist es, Ergebnisse zu erzielen. Die Zusammenarbeit mit den Grünen ist von gegenseitigem Vertrauen und Verlässlichkeit geprägt. Und das sind für mich die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Regierungspolitik.

Diskussionen und unterschiedliche Ansichten gibt es trotzdem immer wieder, bei Umweltfragen etwa oder bei Seilbahnprojekten.

Platter: Man soll sich das nicht leicht machen und muss auch Grenzen aufzeigen. Dem Glauben, dass ein grenzenloser Ausbau von Skigebieten in Tirol sinnvoll ist, muss ich eine deutliche Absage erteilen. Daher habe ich eingegriffen, was das Seilbahnprogramm betraf, weil ich klare Grenzen haben will. Das derzeitige Programm wird von allen Beteiligten sehr gut aufgenommen. Dort, wo eine Verkehrsentlastung notwendig ist oder machbar wäre, kann es Verbindungen geben. Das ist eine gute Linie. Es braucht auch bei uns im Land eine kritischere Auseinandersetzung: Wie weit gehen wir? Die Verkehrsbelastung ist massiv, nicht nur was den Transit, sondern auch den Pkw-Verkehr betrifft. Ingrid Felipe und ich haben hier deutlich gegengesteuert. Was den Verkehr durch den Tourismus betrifft, sind wir in manchen Regionen am Anschlag.

Es hat auch bei den Grünen innerparteilich gekriselt. Inwieweit hängt die Zukunft der Koalition mit der Person Ingrid Felipe zusammen?

Platter: Letztendlich reduziert es sich immer auf Personen, ob Verlässlichkeit und Vertrauen da sind. Deshalb schließt man mit einer Partei und auch Personen ein Übereinkommen ab. Das ist kein Persilschein. Mir ist wichtig, wie man mit den Personen glaubwürdig zusammenarbeiten kann.

Hat es diese „Pakttreue“ seit Beginn der Zusammenarbeit immer gegeben?

Platter: Diese Pakttreue, aber auch viele interne Diskussio­nen hat es gegeben. Ideologisch sind die Grünen und die ÖVP sehr unterschiedlich. Aber uns eint das gemeinsame Bemühen, das Beste für das Land zu tun. Auch bei der Bevölkerung orte ich eine deutliche Zustimmung zu dieser Form und Zusammensetzung der Landesregierung. Wenn man sich anschaut, wie reibungslos die Regierungsbildung mit den Grünen funktioniert hat, war das für mich Beweis dafür, dass ich mit der Neuauflage nicht falsch lag.

Bei der SPÖ hat es jüngst einen Wechsel an der Spitze von Elisabeth Blanik zu Georg Dornauer gegeben. Wäre für Sie eine Koalition mit einer SPÖ unter Dornauer vorstellbar gewesen?

Platter: Als Demokrat ist für mich grundsätzlich alles vorstellbar. Von vornherein Parteien auszuschließen, wäre nicht in Ordnung.

Kommen wir zur Bundesebene: Sie sind der dienstälteste ÖVP-Landeshauptmann. Wie sind Sie mit der türkis-blauen Bundesregierung zufrieden?

Platter: Der Ansprechpartner für mich ist Sebastian Kurz. Ich bin auch dafür bekannt, zu sagen, wenn mir etwas nicht passt. „Tiroler Geld in Tiroler Hand“, dieser Spruch ist in Wien schon lange angekommen. Die Zusammenarbeit zwischen Sebastian Kurz und mir ist sehr gut. Wenn ich ein Anliegen habe, wird dieses sofort behandelt. Aber wenn wir glauben, wir können eine Verbesserung für Tirol erreichen, dann hat der Landeshauptmann die Interessen von Tirol zu vertreten.

In welchem Bereich ist das der Fall, wo wäre für Tirol mehr drinnen?

Platter: Bei den Sozialversicherungen beispielsweise haben wir intern Gas gegeben. Da habe ich gespürt, dass nicht klargestellt wurde, dass Tiroler Geld auch in Tiroler Hand geblieben wäre. Die Formulierung ist dann im Großen und Ganzen auch so gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Bei den Rücklagen braucht es noch einen Feinschliff, der aus meiner Sicht auch bereits mit einem Abänderungsantrag erledigt wurde. Ich positioniere mich auch immer wieder bei den anderen Bundesländern, damit es endlich zu einer Steuerautonomie kommt. Tirol muss sich am wenigsten vor einem Wettbewerb fürchten. Auch im Gesundheitswesen haben wir die Chance, dieses Land so zu entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Wir Tirolerinnen und Tiroler möchten möglichst viel selbst entscheiden können. Da werde ich nicht lockerlassen. Da ist bei der Bundesregierung eher Verständnis da, während bei manchen Bundesländern das Interesse bescheidener ist.

Man hätte sich vielleicht erwartet, dass bei einer ÖVP-dominierten Bundesregierung dem Föderalismus und der Dezentralisierung mehr Gewicht gegeben werde, einiges scheint in die andere Richtung zu laufen, Beispiel Sozialversicherungen oder auch die Reform bei den Finanzämtern. Und die Verlagerung von Bundesstellen in die Bundesländer findet nicht statt.

Platter: Zentralisten gibt es in jeder Partei. Bei einigen Bundesmedien ist das das Lieblingsthema. Alles, was zentralisiert ist, ist hui, und alles, was dezentralisiert ist, ist pfui. Da wirken wir entgegen. Natürlich müssen wir uns wehren, wenn es um Finanzämter geht, wenn es um Arbeitskräfte geht, die abgezogen werden. Hier muss die Landespolitik und der Landeshauptmann auftreten und verhandeln. Hauptthema ist, dass wir auch im Westen ausreichend Spielraum haben, um das Land selber gestalten zu können. Bei der letzten Landeshauptleutekonferenz war es eindeutig, dass wir über die Parteigrenzen hinaus das gemeinsame Ganze finden. Das hat diese Konferenz auch immer stark gemacht.

Nicht nur die Opposition, sondern auch einige NGOs werfen der Bundesregierung vor, einen Beitrag zu mehr sozialer Kälte zu leisten. Teilen Sie diese Ansicht?

Platter: Eine wärmende Decke ist immer wichtig. Das sind Themen, die wir mit der Bundesregierung diskutieren. Man darf da aber nicht blauäugig sein. Nehmen wir die Mindestsicherung, da haben wir eine Linie, mit der wir in Tirol gut gefahren sind. Aber wir müssen uns auch genau anschauen, wie viel eine fünfköpfige Familie verdient, in der nur ein Elternteil arbeiten kann. Und wie schaut das Familieneinkommen dann aus, wenn man eine Mindestsicherung erhält. Das ist ein sehr sensibler Bereich, man darf hier nicht Gefahr laufen, zu vermitteln, dass es besser ist, wenn ich in der Mindestsicherung lande, anstatt zu arbeiten. Ein sozialer Politiker zu sein, bedeutet auch, darauf zu achten, dass es keine Benachteiligung jenen gegenüber gibt, die fleißig arbeiten und dann die Blöden sind. Das wäre das Unsozialste überhaupt.

Politisch wird immer wieder polarisiert, gerade in Richtung Ausländer.

Platter: Es wird oft die Debatte geführt, dass Leute mit Asylberechtigung in der Mindestsicherung landen. Aber da geht es auch um Tirolerinnen und Tiroler, die einen Job verloren haben und Verbindlichkeiten haben, die bezahlt werden müssen. Die lassen wir nicht im Stich. Es muss ausgewogen sein, und die arbeitenden Menschen dürfen nicht aus dem Fokus verloren werden.

Was sind die Schwerpunkte der Landesregierung im Arbeitsjahr 2019?

Platter: Wir bereiten uns bereits auf die Regierungsklausur vor, die am 8./9. Jänner stattfindet. Wohnen wird eine Rolle spielen und wie wir uns im Sozialbereich aufstellen, damit diese Ausgewogenheit auch gewährleistet ist.

Korridormaut: Zusagen sollen Taten folgen Innsbruck — Das Land Tirol ist in der jüngeren Vergangenheit restriktiv gegen den zunehmenden Transitverkehr vorgegangen. „Die Verkehrsfrage wird uns im kommenden Jahr ganz besonders beschäftigen. Die kompromisslose Haltung Tirols wird auch 2019 spürbar sein", versichert LH Günther Platter im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung. Zuletzt hatte bekanntlich die EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc aufhorchen lassen, als sie bei einem Besuch in Tirol davon sprach, auf der Transitstrecke über den Brenner eine einheitliche Maut einführen zu wollen. Platter erwartet sich, „dass den Zusagen nun Taten folgen, dass die Europäische Kommission mit uns gemeinsam tatsächlich eine Korridormaut zustande bringt. Dieses Versprechen muss eingelöst werden." Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) steht für Platter klar auf der Seite der Tiroler: „Wir haben von ihm bei all unseren Anstrengungen immer die notwendige Unterstützung bekommen, egal ob beim sektoralen Fahrverbot, der Ausweitung des Nachtfahrverbotes oder bei der Verschärfung der Lkw-Euro-Klassen — in allen Bereichen haben wir die Zustimmung des Ministers." Die von Hofer losgetretenen Diskussionen um die Einführung von Tempo 140 auf den Autobahnen oder die Abschaffung des Luft-Hunderters würden an dieser — Platters — Meinung nichts ändern. Auch nicht die Debatte rund um die vor­übergehende Öffnung der Pannenstreifen bei starkem Verkehrsaufkommen. Platter: „Da gibt es Gespräche für den Raum Zirl. Aber die generelle Einführung einer dritten Autobahnspur, etwa im Unterinntal, wurde nie ins Auge gefasst. Wenn jetzt auf einem kurzen Abschnitt zwischen Zirl und Innsbruck ein Probebetrieb stattfindet, werde ich die gute Zusammenarbeit mit dem Verkehrsminister deshalb nicht aufkündigen." (va, mz)

Das Interview führten Alois Vahrner und Mario Zenhäusern