FPÖ kontert Platters Kritik

Dass LH Günther Platter (VP) von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) mehr Tempo bei den versprochenen zusätzlichen 300 Polizisten fordert, sorgt in der Tiroler FPÖ für Unmut. Landesparteiobmann Markus Abwerzger erinnert Platter daran, dass in der Vergangenheit die Exekutive personell und finanziell ausgedünnt worden sei: „Leider vergisst Platter so schnell, dass auch er einmal Innenminister war." Die vorhandene Personalnot bei der Polizei hätten er und die ÖVP-alt zu verantworten. „Die Ausbildung und Einschulung der Beamten dauert aber."

Mit der Ankündigung von LR Johannes Tratter (VP), die sanierungsbedürftigen Standorte der Berufsschulen am Lohbachufer und in St. Nikolaus in Innsbruck auf einem Campus zusammenzufassen, nimmt die SPÖ zur Kenntnis. „Unser Weckruf ist offenbar angekommen", betont Landtagsabgeordneter Benedikt Lentsch. Lentsch verweist jedoch darauf, dass Tratter ins neue Landesbudget nicht mehr als 100.000 Euro zur Sanierung der Standorte hineinverhandelt hat. „Das wird für einen Berufsschulcampus nicht reichen", betont Lentsch. (pn)