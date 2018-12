Zwischen Sparwille und großen Plänen

Wattens – Fast 40 Mio. Euro – 36,278 im ordentlichen und 3,508 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt – umfasst das Budget der Marktgemeinde Wattens für 2019. Einer der Schwerpunkte ist dabei der Kirchplatz im Herzen des Ortes: Dieser wird, wie berichtet, zu einer Begegnungszone umgestaltet, die Umsetzung soll so früh wie möglich nach dem Jahreswechsel beginnen, die Eröffnung ist für Sommer geplant. Im Budget finden sich dafür knapp 2 Mio. Euro. Stichwort Kirchplatz: 2019 fällt die Entscheidung, ob die dortige Volksschule saniert oder abgerissen und neu gebaut wird. „Die Zeichen stehen auf Neubau“, so BM Thomas Oberbeirsteiner (Für Wattens – VP), fix sei aber noch nichts. Für die Planung sind 456.000 Euro budgetiert.

Apropos: In Summe sei für die Planung von Projekten rund eine Mio. Euro vorgesehen, sagt Oberbeirsteiner – die Palette reicht von weiteren Adaptierungen im Alpenbad Wattens bis hin zum neuen Verkehrskonzept. Dabei wird auch der Bahnhof Fritzens-Wattens ein zentrales Thema sein: Die Planungen für die Neugestaltung des Bahnhofs selbst, gemeinsam mit den ÖBB und der Standortgemeind­e Fritzens, laufen bereits. „Uns geht es aber auch um das gesamte Umfeld“, betont Oberbeirsteiner, „also wie die Leute zum Bahnhof und zurück kommen.“ Brücke und Kreisverkehr seien für Fußgänger derzeit „sehr unglücklich“, dabei sei „gerade der berühmte letzte Kilo­meter“ wichtig, um die Leute zum Umstieg auf die Bahn zu bringen. Übergeordnete Richtschnur bleibe bei allen Maßnahmen der Strategieplan „Vision Wattens“.

Von GV Erich Steiner (FPÖ) gab es Lob für ein „Sparpaket“ ohne Neuverschuldung. Die Blauen stimmten (wie „Gemeinsam für Wattens“) dem Budget und Mittelfristplan zu – einmal mehr mit Ausnahme des Budgetansatzes für das neue Museum Wattens, für das noch ein Restbetrag von 430.000 Euro aufscheint. (md)

Zirl für Bürgermeister auf dem richtigen Weg

Zirl – „Die Marktgemeinde Zirl hat viele Einnahmequellen, bei den Ausgaben liegen wir aber nach wie vor zu hoch“: BM Thomas Öfner (Für Zirl) weiß um die weiter angespannten Gemeindefinanzen. Doch er sieht Zirl am richtigen Weg: Im Budget 2019 (26,395 Mio. Euro) seien, wie schon im Vorjahr, keine neuen Darlehen vorgesehen, der Schuldenstand soll bis Ende 2019 auf ca. 14 Mio. Eur­o sinken. „In den letzten drei Jahren wurde er um über 3 Mio. Euro reduziert“, betont Öfner. 2021 laufen dann größere Darlehen aus: „Das sollt­e es uns, zusammen mit Einnahmensteigerungen, die wir uns bis dahin ebenfalls erhoffen, erlauben, wieder größere Projekte anzugehen.“

Zentral ist dafür das neue Gewerbegebiet Zirler Wiesen: 2019 sollen dort die ersten Gebäude errichtet werden. Doch bevor sich Zirl auf neue Arbeitsplätze und mehr Kommunalsteuer freuen darf, muss man kräftig in die Erschließung investieren: 2,58 Mio. Euro sind dafür eingeplant.

2019 wird auch die neue Radwegbrücke über den Inn (ca. 1,7 Mio. Euro) realisiert. „Die Errichtung ist nur möglich, weil hohe Landesförderungen fließen und sich die Gemeinden Kematen und Unterperfuss beteiligen“, sagt Öfner. Ebenfalls auf der Agend­a: die Wasserversorgung der Ortsteile Eigenhofen und Dirschenbach. 2019 werden die restlichen Verbindungsleitungen verlegt, der Hochbehälter Eigenhofen soll 2020 erneuert werden. Umstritten war im Gemeinderat der Beschluss, den Wasserzins von 0,66 Cent/m³ auf einen Euro zu erhöhen. Dies sei aber die Voraussetzung, um Bundesförderung lukrieren zu können, so Öfner. „In absoluten Zahlen“ sei die Mehrbelastung „zumutbar“, im Gegenzug werde zudem die Abwassergebühr gesenkt.

Gegen das Budget stimmte (neben dem FPÖ- und einem Grün-Mandatar) die Liste „Zirl Aktiv“ – die, wie berichtet, vor allem budgetäre Vorkehrungen für den Ausbau der Kinderbetreuung vermisst. (md)

„Haus der Senioren“ in Völs bei Kosten im Plan

Völs – Das Megaprojekt „Haus der Senioren/Gesundheitsdienste Völs“ ist abgeschlossen, bei den Gesamtkosten von fast 10 Mio. Euro habe es „keine Überschreitungen“ gegeben, betont BM Erich Ruetz (VP). In den kommenden Jahren rückt in Völs nun das Them­a Kinderbetreuung in den Mittelpunkt – und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht: So soll 2019 ein Architektenwettbewerb für den Neubau des Kindergartenstandorts Völs-West stattfinden: Sechs Kindergarten- und vier Krippengruppen sind dort geplant. Im Völser Budget für 2019 (18,430 Mio. Euro im ordentlichen, 4,562 Mio. Euro im außerordentlichen Haushalt) sind dafür Planungskosten vorgesehen, der Baubeginn wird mit Frühjahr 2020 anvisiert.

Doch auch rund um den Kindergartenstandort Völs-Dorf (in der Volksschule) wird in der Folge vieles in Bewegung kommen: Der – bereits beschlossene – Ankauf des Hauses Bahnhofstraße 4 von den „Schwestern vom Guten Hirten“ scheint im Budget mit knapp 1,8 Mio. Euro auf, dort sollen neue Kindergartengruppen geschaffen werden. Zudem brauche es auch eine Erweiterung der Volksschule (u. a. zweiter Turnsaal), ergänzt Ruetz. 2019 soll der Raumbedarf erhoben und per Studie geklärt werden, was am Gesamtareal Volksschule

altes Feuerwehhaus wie untergebracht werden kann.

Große Investitionen stehen auch am Sportplatz an – mit neuen Umkleiden und Duschen, Café und Zuschauertribüne. Die Neuerrichtung soll im Spätherbst starten und bis zum Beginn der Frühjahrssaison 2020 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten liegen bei rund 2 Mio. Euro, wobei 2019 840.000 Euro budgetiert sind.

Der Umbau des Völser Bahnhofs lasse noch etwas auf sich warten, so Ruetz: „Laut ÖBB sollen die Planungen bis Ende 2019 abgeschlossen sein, der Um- und Ausbau wird dann in Abstimmung mit der Regionalbahn erfolgen, die Völs bis 2022 erreichen soll.“ (md)