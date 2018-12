WG muss weichen: FP-Bürgerbüro in Innsbrucker Pogromhaus

Von Marco Witting und Peter Nindler

Innsbruck – Bis Anfang Oktober sei alles bestens gewesen in der Wohngemeinschaft im ersten Stock der Anichstraße 5, sagt ein Bewohner. Zu fünft teilt man sich die 152 m² große Wohnung, zwei neue Mitglieder der WG sind erst vor Kurzem eingezogen. Doch dann flatterte ein Brief in den Postkasten. Und mit 30. April 2019 müssen die Studenten ausziehen. Die Wohnung soll ein Bür­o werden, eines der FPÖ.

Besitzer des Hauses ist die Rathaus Passage GmbH, die u. a. den Pitztaler Gletscherbahnen (44,94 %), der Hypo Tirol Leasing (11,23 %) und der Stadt Innsbruck (10 %) gehört. Der Geschäftsführer der Pitztaler Gletscherbahnen, Hans Rubatscher, managt auch die Rathaus Passage GmbH. Sie hat die Anichstraße 5 im Vorjahr um 7,8 Mio. Euro von einem Salzburger erworben.

„Man hat nie etwas gesagt, dass der Mietvertrag nicht verlängert wird. Das ist rechtlich sicher in Ordnung. Wir waren aber der Meinung, dass wir den Vertrag noch einmal verlängern können“, sagt Herr T. (Name der Redaktion bekannt). Doch dann sei das Schreiben gekommen und wenige Tage später der Anruf eines Immobilienbüros. „Dort wollte man einen Besichtigungstermin für die Wohnung ausmachen. Einen Termin, der uns zeitlich nicht gepasst hat. Wir haben es aber dann doch möglich gemacht.“ Als man zum Besichtigungstermin die Tür öffnete, sei die Tiroler FPÖ-Spitze im Eingang gestanden. Schnell wurde klar, aus der WG soll ein Bürgerbüro werden. „Dabei gibt es genug Büroflächen in der näheren Umgebung.“

Der Student moniert nicht nur das Verhalten der FP-Spitz­e rund um Chef Markus Abwerzger beim Besichtigungstermin, sondern auch, dass die Blauen immer davon sprechen würden, dass sie für „leistbares Wohnen“ eintreten. „Hier werden fünf Leute in einer WG auf die Straße gesetzt, die alle studieren und nebenbei arbeiten.“ Dies habe man den Vertretern der FPÖ, darunter LA Evelyn Achhorner, auch gesagt und appelliert, von der Anmietung Abstand zu nehmen. 1900 Euro zahlten die fünf Bewohner insgesamt bisher. Man wäre auch bereit gewesen, etwas mehr zu bezahlen. Jetzt sind sie auf der Suche nach einer neuen WG. Aber: „Es ist momentan unmöglich, etwas zu finden.“

Die Geschichte macht schon die Runde. FP-Chef Abwerzger sagt, er habe bereits den Aufschrei anderer Parteien wegen der bisherigen Nutzung als Studenten-WG vernommen. Er bezeichnet diesen als erbärmlich und scheinheilig. „Wir fordern seit Jahren einen Studentencampus, aber was macht die grüne Stadtregierung? Sie siedelt ein Billighotel bei der Uni an statt eines Studentenheims.“ Warum hat man keine Alternative angedacht, gehen doch wieder dringend benötigte Studentenwohnungen verloren? Dazu Abwerzger: „Unser Ziel ist es, noch bürgernäher zu sein, daher richten wir dieses Bürger­büro mitten in Innsbruck ein.“

Doch damit nicht genug: Just auf dem ersten Stock der Anichstraße 5 lastet ein dunkler Schatten der Geschichte. Er war nämlich Schauplatz des Novemberpogroms 1938 gegen die jüdische Bevölkerung. In einer der beiden Wohnungen lebte Joseph Adler mit seiner Frau Gertrude. Die Nazis drangen in die Wohnung ein, Josef Adler wurde durch Schläge auf den Kopf schwer verletzt und seine Frau erlitt eine Gehirn­erschütterung. Adler starb wenige Monate später an den Folgen seiner Verletzungen.

„Von den tragischen Ereignissen in diesem Haus haben wir erfahren. Unser Ziel ist es nun, seine Geschichte sichtbar zu machen“, sagt Abwerz­ger. Er will deshalb mit dem Eigentümer Gespräche führen, damit eine Gedenktafel am Gebäude angebracht wird. Überdies möchte die FPÖ im Innsbrucker Gemeinderat einen Antrag stellen, dass auch die anderen Orte, die mit den schrecklichen Ereignissen im Jahre 1938 verbunden sind, mit einer Gedenktafel ausgestattet werden – als Zeichen der Erinnerungskultur.

Was bleibt, ist jedoch die Entscheidung für das blaue Bürgerbüro in der Anich­straße 5. Trotz Studenten und Pogromgeschichte.