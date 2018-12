Am Land schrumpft die Bevölkerung trotz aller Anstrengungen weiter

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Steter Tropfen höhlt den Stein. Das könnte das Motto des Instituts für Föderalismus in Innsbruck sein, das sich für die Dezentralisierung der Verwaltung starkmacht.

Im August 2017 hat das Ins­titut eine Studie erstellt, die zeigen sollte, wie andere Länder ihre Verwaltungen dezentralisieren, wie der Stand in Tirol ist und wohin die Reise gehen könnte. Jetzt, eineinhalb Jahre später, fällt die Bilanz bei der tatsächlichen Umsetzung nicht ganz so erfreulich aus. Der Landtag habe ausführlich zum Thema diskutiert, die Landesregierung ihre Absicht zur Dezentralisierung verschriftlicht, konkrete neue Projekte gebe es aber keine, räumt Mit­studienautor Georg Keuschnigg ein.

Lob gibt es seinerseits für eines von acht Landesregierungsmitgliedern. Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg habe an den Bezirkskrankenhäusern eine Bildungsoffensive für Pflege gestartet. „Ein perfektes Beispiel“, sagt Keuschnigg. Für die Dezentralisierungs-Fans hat es aber auch herbe Rückschläge gegeben. So sei die neu errichtete Digitalisierungsagentur wieder in Wien angesiedelt. „Warum muss die ausgerechnet in Wien sitzen?“, fragt Keuschnigg hörbar verärgert. Dasselbe Bild zeige sich bei der Installation der neuen Österreichischen Gesundheitskasse, ÖGK, die nach der Fusion der Sozialversicherungsverbände eingerichtet wird. In Wien. Drittes und vermutlich ärgerlichstes Beispiel ist, dass die Bundesanstalt für Bergbauernfragen nicht nach Osttirol oder Rotholz verlegt wird, sondern in Wien angesiedelt bleibt. Die TT berichtete. 60 der 68 Bundesbehörden befinden sich in Wien.

Keuschnigg ist dennoch zuversichtlich, dass die Dezentralisierung als Thema erkannt und umgesetzt wird. Die Zeichen der Zeit würden das nötig machen. „Die Städte werden überlaufen, der ländliche Bereich muss Abwanderung verkraften. Diese Entwicklung können wir nicht einfach hinnehmen.“

Föderales Österreich Universitäten: Von den 22 öffentlichen Universitäten befinden sich 41 Prozent in Wien, 60 Prozent der Studenten werden in der Bundeshauptstadt ausgebildet. In Tirol versucht die Landesregierung, beispielsweise in Lienz und Land­eck Hochschulzweige anzusiedeln. Innsbruck bleibt Uni-Hochburg. Verwaltung: 87 Prozent der 2200 Mitarbeiter in der Allgemeinen Verwaltung, die in Innsbruck arbeiten, leben innerhalb eines 40-Kilometer-Radius. Rund 600 wohnen direkt in Innsbruck. Die Landesverwaltung ist relativ dezentral. Bereits 44 Prozent der Beschäftigten arbeiten außerhalb Innsbrucks. Qualifikation: Die Zahl der mittleren und höheren Bildungsabschlüsse ist explodiert. Die Zahl der Studenten hat sich seit den 50er-Jahren verfünfzehnfacht.

Warum es Menschen in die Stadt zieht, liegt für das Institut auf der Hand. Die Zahl der mittleren und höheren Bildungsabschlüsse ist explodiert. Die Zahl der Studenten habe sich seit den 1950er-Jahren verfünfzehnfacht. „Je besser die Ausbildung, desto mehr braucht es qualifizierte Jobs.“ Eben die könnten durch die Übersiedelung von Teilen der Landesverwaltung von Innsbruck in die Peripherie entstehen.

Ein großer Hoffnungsschimmer für Dezentralisten ist die Digitalisierung. Sie macht die Arbeit bis zu einem gewissen Grad ortsunabhängig. „Bezeichnend für die Situation ist, dass bisher die Digitalisierung, die entfernungsunabhängig machen sollte, vor allem den Zentren geholfen hat.“ Auch das kann das Institut erklären. Die Treiber der Digitalisierung seien die Forschungseinrichtungen und die säßen in Innsbruck und eben nicht am Land.

Laut Statistik Austria wird es für die Dezentralisten schwierig bleiben. 2022 wird es neun Millionen Menschen in Österreich geben, 2080 werden es rund zehn Millionen Einwohner sein. Das Wachstum ist völlig unterschiedlich verteilt. Wien und Niederösterreich, und hier vor allem die Ballungszentren, werden am stärksten wachsen, Kärnten weiter an Einwohnern verlieren. Tirol kann mit einem Zuwachs in den Städten von rund 15 Prozent rechnen. Seit 2003 haben 818 Gemeinden, also mehr als jede dritte Gemeinde in Österreich, Einwohner verloren. Die Landflucht hält also weiter an.

Akten pendeln statt Bürger

Was die Dezentralisierung betrifft, hat innerhalb Österreichs Niederösterreich eine gewisse Vorreiterrolle übernommen. 2013 entschloss sich die Landesregierung, Kompetenzzentren an Bezirkshauptmannschaften zu errichten. In ausgewählten Themenbereichen übernahmen diese Zentren Aufgaben anderer Bezirkshauptmannschaften. „Nicht der Bürger pendelt, sondern die Akten“, lautet die Devise. Sinn und Zweck der Übung ist es, die Qualität der Verfahren zu erhöhen, Expertenwissen regional zu bündeln und die Verwaltungsarbeit effizienter zu gestalten. So entstanden Kompetenzzentren für Fahrschulen, Seilbahnen, Apotheken, Organmandate oder Luftfahrt, um nur einige zu nennen.

Bis 2022 will Niederösterreich im Zuge einer Dezentralisierungsoffensive für den ländlichen Raum 500 Arbeitsplätze aus der Landesverwaltung im Regierungsviertel in St. Pölten in die Regionen verlagern. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist es „ein klares Ziel, Bundeseinrichtungen in die Länder zu bringen“, wie sie nicht müde wird zu betonen.

Bayern verlagert 50 Behörden

In einem Zeitraum von fünf bis zehn Jahren will Bayern mehr als 50 Behörden und staatliche Einrichtungen in den ländlichen Raum verlagern. Dies würde laut Institut für Föderalismus insgesamt 3155 Personen, davon 2225 Beamte oder Tarifbeschäftigte sowie 930 Studierende, betreffen. Erreicht werden soll dieses Ziel zum einen über die natürliche Personalfluktuation und zum anderen durch Verlagerungen, wobei auf sozialverträgliche Lösungen geachtet wird. Zwangsversetzungen solle es keine geben, heißt es von offizieller Seite.

2015 und 2016 ist das Projekt mit der Verlagerung von 28 Behörden und staatlichen Einrichtungen mit mehr als 200 Beschäftigten und 170 Studierenden gestartet. In den kommenden Jahren soll es mit weiteren Verlagerungen fortgesetzt werden, heißt es in der Studie des Institutes für Föderalismus. 2016 hat sich der Wanderungsgewinn in Bayern laut Heimatbericht von fast 164.000 Menschen gleichermaßen auf die Städte wie auf den ländlichen Raum verteilt.

Weinen vor dem Umzug

Dänemark ist dabei, staatliche Arbeitsplätze im ganzen Land zu verteilen und näher an Bürgern sowie Unternehmen zu platzieren, wie es in der Studie des Föderalismusinstituts heißt. Geplant ist, 3900 staatliche Arbeitsplätze, das sind etwa zwölf Prozent, von Kopenhagen in die anderen vier Regionen zu verlagern. Innerhalb der Regionen sollen die Arbeitsplätze auf 38 Städte verteilt werden. Die Dezentralisierung ist umstritten. Im TV waren weinende Büromitarbeiter vor dem Umzug ebenso zu sehen wie jubelnde, begünstigte Kommunen.

Indes ist die zweite Dezentralisierungsrunde über die Bühne gegangen. Der Zwischenstand: Nur wenige Behördenmitarbeiter seien aus Kopenhagen in die Provinz mitgekommen. Die Kosten für die Umzüge lägen über dem von der Regierung berechneten Maß, weil etliche neue Kollegen eingearbeitet werden müssten, berichtet Der Nord­schleswiger. Während Kopenhagen Tausende Jobs verloren habe, hätte die Provinz nur selten mehr als eine Handvoll neuer Arbeitsplätze bekommen. Der Versuch, es jedem recht zu machen, sei der Grund dafür.