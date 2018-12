Leerstände: Datenschutz bremst das Land Tirol und Innsbruck

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Die Erhebung des Wohnungsleerstandes für die Landeshauptstadt lässt weiter auf sich warten. Und somit auch die Mobilisierung leerstehender Einheiten im Sinne des großen politischen Ziels: mehr leistbarer Wohnraum.

Im Mai vom Landtag beschlossen, sollte die Leerstandserhebung bereits im Herbst angelaufen sein. Tat sie aber nicht. Vielmehr sind es jetzt massive datenschutzrechtliche Bedenken, welche Land und Stadt zum Umdenken zwingen. Denn die geplante adressgenaue Eruierung des Wohnungsleerstandes über die Stromverbrauchsdaten der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) ist nicht möglich. Davor hatte IBK-Vorstandschef Helmuth Müller Landesrätin Beate Palfrader (VP) und Bürgermeister Georg Willi (Grüne) bereits im August gewarnt.

Das Land hat selbst ein diesbezügliches externes Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Dieses komme zum Schluss, bestätigt Palfrader, dass nur die Verwendung anonymisierter Datensätze möglich sei. Das heißt: Bestenfalls könnten die IKB nur die Stromsverbrauchsdaten für gesamte Straßenzüge zur Verfügung stellen.

Land und Stadt wollen nun als Alternative die Universität und ein privates Ingenieurbüro im Jänner beauftragen, in Straßenzügen mit auffällig wenig Stromverbrauch die dort freien Wohnungen, deren Eigentümer und die Gründe des Leerstandes zu eruieren. Parallel dazu prüft das Land Mobilisierungsmöglichkeiten – so auch eine Leerstandsabgabe. Die Ergebnisse sollen bis Mitte Mai vorliegen.

Mit „Feldforschung“ Leerstand auf Spur

Man schätze, dass nach wie vor zwischen 2000 und 3000 Wohnungen in Innsbruck ohne Mieter dastehen. Das sagt Wohn-Landesrätin Beate Palfrader (VP). Allein wenn es gelänge, nur zehn Prozent davon zu mobilisieren, käme das einem großen Neubauvorhaben gleich. Natürlich wollen Stadt und Land dieses Potenzial in weit größerem Umfang nutzen – letztlich, um damit auch dieses Puzzleteil dem Gesamtziel „leistbares Wohnen“ zuzuordnen.

Doch wer leere Wohnungen mobilisieren will, muss zuerst wissen, wo sich selbige befinden. Der Landtag hat hierfür im Mai eine Leerstandserhebung gemeinsam mit der Stadt beschlossen. Der Plan war, hierfür auf die Daten der Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB) zuzugreifen. Anhand der Stromverbrauchsdaten könnten das die IKB leicht sagen. Doch die Stadttochter warnte – mit Bezug auf die verschärfte Datenschutzgrundverordnung.

Bedenken, die nun offenbar dem Land durch ein externes Rechtsgutachten untermauert wurden. Das bestätigt Palfrader auf Anfrage der TT. Am Montag traf sie sich mit Bürgermeister Georg Willi (Grüne), um die weitere Vorgehensweise zu akkordieren. An der Leerstandserhebung will man festhalten.

So soll nun ein privates Ingenieurbüro zusammen mit der Universität in einer Art „Feldforschungsprojekt“ in acht bis zehn Stadtteilen repräsentative Straßenzüge unter die Lupe nehmen. Ein auffallend geringer Stromverbrauch soll diesen Straßenzügen gemein sein. Diese – anonymisierten – Daten sollte die IKB bedenkenlos liefern können. Anhand von Vor-Ort-Befragungen sollen dann im Idealfall die Besitzer leerer Mietwohnungen ausfindig gemacht und Gründe für den Leerstand eruiert werden. „Wir müssen alle Möglichkeiten ausschöpfen“, sagt Palfrader.

Parallel lässt sie derzeit auch mögliche Mobilisierungsmaßnahmen rechtlich prüfen. Wie eben eine verpflichtende Leerstandsmeldung oder eine Abgabe. Vor Letzterer haben aber die Stadt-Juristen mit Verweis auf EU-rechtliche Bedenken gewarnt. Geplant wäre auch die Schaffung einer so genannten „Vermittlungsstelle“, die in der Mobilisierungsphase den Eigentümern helfend zur Seite stehen soll.

Ohnedies mit der Leerstands­erhebung in Verzug, hätte Palfrader das Forschungsprojekt gerne schon mit Jahreswechsel gestartet. Dafür braucht Willi aber den Sanktus des Stadtsenates. „Das schaffen wir heuer nicht mehr. Wir stimmen uns mit unseren Partnern in Detailfragen noch ab“, erklärte Willi. So sei für die Koalitionäre der Projektumfang nicht restlos geklärt. Willi steht aber nach wie vor zur Leerstandserhebung.

Land und Stadt wollen bis Mai ein Ergebnispaket auf dem Tisch haben. Dafür braucht es aber zunächst die Daten der IKB. „Bei mir hat sich bis dato noch keiner gemeldet“, sagte gestern Vorstandschef Helmut Müller.