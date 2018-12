Fernpass: Kritik an Art der Auswahl zum Bürgerrat

Auf Betreiben der beiden stellvertretenden Landeshauptleute Josef Geisler und Ingrid Felipe ist — wie berichtet — ein Bürgerrat zusammengestellt worden, der einen Blick von außen auf die Problematik der Fernpassstrecke werfen soll und im besten Fall unkonventionelle Lösungen andenken könnte. Für diese neuen Ideen tagen in Reutte am 11./12. Jänner sowie in Imst am 18./19. Jänner jeweils 15-köpfige Bürgerräte. Interessierte konnten sich im Herbst dazu anmelden, das Los entschied dann per Zufallsprinzip über die Teilnahme. Der Obmann des Transitforums, Fritz Gurgiser, kritisiert nun die Landesregierung samt begleitenden privaten Agenturen in dieser Causa scharf. Ihm persönlich bekannt und der TT schriftlich vorliegend wird etwa eine Person aufgefordert, sich für den Bürgerrat bereitzuhalten, obwohl sie sich gar nie dafür beworben hat. „Das Los hat entschieden und Sie sind auf der Warteliste an oberster Stelle", wird dem Betroffenen aus dem Außerfern schriftlich mitgeteilt. Gurgiser: „Wie kommt dieser angeblich zufällige Bürgerrat dann überhaupt zustande, wenn Personen hineinreklamiert werden, die sich nicht einmal gemeldet haben?" Die involvierte Agentur in Oberösterreich ist erst wieder am 7. Jänner erreichbar, wie deren Anrufbeantworter bei der TT-Nachfrage von sich gab.

Fritz Gurgiser findet die Vorgangsweise des Landes, nämlich externe Agenturen, Institute und Marketingunternehmen in einer so bedeutenden Frage wie der Verkehrsproblematik an der Fernpassstrecke hinzuzuziehen, befremdlich. „Wir verlangen, dass die dafür zuständigen Behörden im Amt der Tiroler Landesregierung sowie den Bezirkshauptmannschaften zur Umsetzung sämtlicher gesetzlicher Vorgaben angehalten werden und davon Abstand genommen wird, seit vielen Jahren schwierig zu lösende Probleme Losgemeinschaften oder sündteuren Agenturen zu übertragen, die weder über die notwendige Sach- und Rechts- kenntnis und schon gar nicht über eine demokratische Legitimation verfügen."

Er rechnet vor, dass allein im Amt der Tiroler Landesregierung 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt seien, die alle über eine entsprechende Fachausbildung verfügen und nicht von der Straße weg „ins Amt gelost" worden seien. Weitere 25 kämen an den beiden Bezirkshauptmannschaften Imst und Reutte hinzu. Dafür müsse die öffentliche Hand sicherlich mehr als sieben Millionen an Lohnkosten zahlen. Alle hätten die Qualifikation, um das zu ermöglichen, was das Gesetz vorgebe. Und nicht das, was von Losgemeinschaften oder ähnlichen „seltsam zusammengestellten Personenkreisen" komme. (hm)