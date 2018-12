TVB-Wahl in Osttirol: Mattersberger, Winkler und Theurl gesetzt

Von Catharina Oblasser

Lienz – Am 29. Jänner 2019 muss der Tourismusverband Osttirol nach einem guten Jahr schon wieder wählen. Die Wahl vom Dezember 2017 war wegen Formfehlern aufgehoben worden. Die Bezirksliste des amtierenden Obmanns Franz Theurl kandidiert auch diesmal, allerdings mit kleinen Änderungen.

Da Theurl nun pensioniert ist, kann er nicht mehr als Vertreter der Bank Austria in der Stimmgruppe 1 (große Betriebe) antreten. Dafür führt er die Gruppe 3 (kleine Betriebe) an. Auf den weiteren Plätzen dieser Gruppe folgen Werner Frömel (derzeit zweiter Obmann-Stellvertreter), der Matreier Mühlenhofwirt Marcel Steiner und der Lienzer Kaufmann Michael Zuegg. In der Stimmgruppe 2 (mittlere Betriebe) hat sich wenig getan. Hotelier Thomas Winkler, derzeit Theurls erster Stellvertreter, ist wieder auf Platz eins gereiht, ihm folgen die Hoteliers Gerhard Scherer (Obertilliach), Anna Geiger-Vergeiner (Lienz) und Michael Obwexer (Matrei).

Auf Platz eins der Stimmgruppe 1 findet sich nun Dolomitenbank-Chef Hansjörg Mattersberger. Er war schon 2017 dabei und ist aktuell stellvertretender Vorsitzender des TVB-Aufsichtsrates. Ambitionen auf den Obmannsessel hat er nicht. Platz zwei nimmt der Aineter Bürgermeister Karl Poppeller ein, der auch Vorstand der Felbertauernstraßen AG ist. Es folgen McDonald’s-Inhaber Karl Jurak (zurzeit Aufsichtsratspräsident) und Pepi Kreuzer, Hotelier am Tristacher See.

Zu den Wahlzielen der Bezirksliste findet Obmann Theurl klare Worte, und die betreffen seine Konkurrenten Heinz Schultz und Andreas Köll. Die Schultz-Gruppe hatte erst vor Kurzem angekündigt, Millionen in ihre Osttiroler Skigebiete zu investieren. „Dafür wollen sie aber TVB-Gelder“, so Theurl. „Und wir können nicht alles Geld in den Skitourismus stecken.“