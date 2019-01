Eine Familie kehrt in Lechaschau immer wieder ins Amt zurück

Von Helmut Mittermayr

Lechaschau – Eine Familie drückt der Gemeinde Lechaschau in jüngerer Zeit unzweifelhaft ihren Stempel auf. Großvater Franz Fuchs, Vater Franz Fuchs und nun Hansjörg Fuchs eint neben engster familiärer Bande auch ein Amt – das des Bürgermeisters von „El Äh“, wie die Gemeinde umgangssprachlich (in Anlehnung an Los Angeles) im Außerfern gerne genannt wird. Eine Erbpacht gibt es im 2000-Einwohner-Ort natürlich nicht. Zwischen den Füchsen waren immer auch andere, auch längere Zeit als Bürgermeister tätig. Was bringt die Familie Fuchs dann gleich über Generationen in die lokale Politik? „Zufall“, lautet der erste Befund von Bürgermeister Hansjörg Fuchs. „Aber in einem Punkt sind wir uns sicher ähnlich. Nämlich Herausforderungen anzunehmen und Verantwortung zu übernehmen. Einer muss es ja machen“, sinniert der Dorfchef auf TT-Frage über mögliche tieferliegende Zusammenhänge. Klar sei es zuhause immer ein politischer Haushalt gewesen, aber mehr ein schwarzer als einer, der am Mittagstisch Dorfprobleme gewälzt habe.

Franz Fuchs sen. (1883 bis 1977) war von 1949 bis 1953 Bürgermeister. Im Hauptberuf Kaufmann, er betrieb einen Krämerladen, konnte er schnell die Berufung wechseln. Er brauchte nur schräg über die Straße zu gehen und schon war er im Amt. Einen Namen machte er sich mit der Unbeugsamkeit, mit der er die Wasserleitung im Dorf vorantrieb. Obwohl nur vier Jahre Bürgermeister, er demissionierte aus gesundheitlichen Gründen, dankte ihm der Ort sein Engagement mit der Ehrenbürgerschaft. Pfeife rauchend, ein Glaserl Roten (Kalterer See) – so kennen ihn noch sehr alte Lechaschauer.

Sein gleichnamiger Sohn Franz Fuchs (1928 bis 2004) rückte dann ein Haus näher. Er konnte gleich gerade über die Straße wechseln, um ins Gemeindeamt zu gelangen. Franz jun. war 16 Jahre im Amt – von 1970 bis 1986. Eine zuvorkommende, elegante Erscheinung; nur mit Anzug und Krawatte anzutreffen. „Er hat meinen höchsten Respekt, weil er neben dem Fulltimejob als Verwalter des Bezirkskrankenhauses und Bürgermeister immer auch für die Familie da war“, streut Hansjörg seinem Vater posthum Rosen. Gerade als vorausschauender Macher in Sachen Altenpflege habe er im Bezirk wie in seiner Gemeinde wirkliche Spuren hinterlassen.

Seit 2016 ist nun Hansjörg Fuchs (65) der Gemeindeerste. Nicht die großen Themen seien oft die große Herausforderung, sondern Kleinigkeiten, weiß er. „Wenn drei Zentimeter Schnee fällt, werden die Emotionen am Bürgermeister ausgelassen. Den einen wird viel zu früh geräumt, den anderen zu spät. Schuld bin immer ich“, hat der ehemalige Geschäftsstellenleiter der Hypo den Humor nicht verloren.

In der Aufzählung nicht vergessen werden sollte auch der Schwiegervater von Hansjörg Fuchs. Besagter Johann Egger war 15 Jahre lang Bürgermeister von Neustift. Ja – und Lechaschaus Dorfchef hat auch zwei Kinder. Er winkt lachend ab. „Das ist überhaupt kein Thema, wirklich nicht.“