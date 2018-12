Tiroler ÖVP unter Platter so stark wie nie, FPÖ überholt SPÖ

Von Peter Nindler

Innsbruck – Die Landtagswahl im Februar brachte einen überragenden Wahlerfolg für die ÖVP unter LH Günther Platter, SPÖ und FPÖ legten ebenfalls deutlich zu. Die Grünen verloren leicht, den NEOS gelang erstmals der Einzug in den Landtag, der Liste Fritz neuerlich der Sprung über die 5-Prozent-Hürde. Ende März wurde die schwarz-grüne Koalition fortgesetzt und zum Jahresende präsentiert sich die politische Situation ähnlich wie bei der Landtagswahl. Wenngleich in der vom Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ durchgeführten TT-Umfrage mit 600 Befragten und einer Schwankungsbreite von +/– 4,2 Prozent doch klare Trends durchschlagen.

Die vor allem von den Oppositionsparteien SPÖ, FPÖ und Liste Fritz heftig kritisierte Neuauflage der schwarz-grünen Landesregierung sitzt schließlich fester denn je im Sattel. Die ÖVP bestätigt nicht nur mit 44 Prozent das Wahlergebnis, sondern legt deutlich in der Lösungskompetenz zu. 35 Prozent der Befragten geben an, dass die ÖVP die Aufgaben im Land am besten lösen kann. Im Dezember 2017 waren es lediglich 26 Prozent. Hauptverantwortlich für das Hoch der Volkspartei ist laut Meinungsforscherin Sabine Beinschab von „Research Affairs“ LH Günther Platter. Auch mit seiner Abgrenzung gegenüber der Bundesregierung.

Meinungsforscherin Sabine Beinschab: "Platter überzeugt. Mit seinem ,Tirol first’ trifft er offenbar den Nerv der Tiroler und grenz sich ab." - TT

Gleichzeitig verzeichnen die Grünen einen kleinen Aufwärtstrend und sie liegen mit 12 Prozent über ihrem Ergebnis vom 25. Februar. Außerdem trauen ihnen wieder mehr Menschen zu, die Herausforderungen zu meistern (10 Prozent). Und für 39 Prozent ist Schwarz-Grün die Wunschkoalition, vor der Landtagswahl sackte dieser Wert im Vorjahr auf 20 Prozent ab.

Der SPÖ macht die Aufregung um den umstrittenen Horizontal-Sager des designierten Parteichefs Georg Dornauer zu schaffen. Meinungsforscherin Beinschab sieht darin einen Zusammenhang mit dem Verlust von zwei Prozentpunkten gegenüber der Landtagswahl. Mit 15 Prozent fallen die Sozialdemokraten in der TT-Umfrage hinter die FPÖ (16 Prozent) zurück. Vom Umfragehoch der vergangenen Jahre mit über 20 Prozent sind die Blauen in Tirol jedoch weit entfernt, sie halten ihr Landtagswahlergebnis.

39 Prozent befürworten Tiroler Regierungskoalition Trotz der Zusammenarbeit von ÖVP und FPÖ in der Bundesregierung laufen die Uhren in Tirol anders: Denn 39 Prozent der Tiroler hätten sich die nach der Landtagswahl ohnehin paktierte Wiederauflage der schwarz-grünen Landesregierung gewünscht. Vor der Landtagswahl war die Stimmung im Dezember 2017 noch ganz eine andere. Lediglich jeder Fünfte konnte sich für Schwarz-Grün erwärmen, 27 Prozent bevorzugten damals eine schwarz-blaue Landesregierung. In der aktuellen TT-Umfrage sind es nur noch 24 Prozent. Wobei der Wunsch unter den FPÖ-Wählern für eine Koalition mit der ÖVP nach dem Urnengang im Februar mit 83 Prozent massiv gewesen wäre. Hingegen konnten sich nur 23 Prozent der ÖVP-Sympathisanten für die gleiche Konstellation wie auf Bundesebene erwärmen. Für 56 Prozent von ihnen sind die Grünen der ideale Partner, unter den Grünen gibt es hingegen kaum eine Alternative zur Volkspartei (79 Prozent). Im Koalitionspoker im März spielten die Sozialdemokraten ebenfalls eine gewichtige Rolle, doch die damalige SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik ließ die Gespräche mit der Tiroler Volkspartei schlussendlich platzen. Die Hälfte ihrer Wähler (52 Prozent) hätte jedoch die Rückkehr zu einer schwarz-roten Regierung in Tirol befürwortet, wie sie bis 2013 existiert hatte. Die VP wäre für die NEOS-Anhänger ebenfalls die erste Adresse gewesen. Schwarz-Pink hätte für 59 Prozent Charme gehabt. (pn) Eckdaten zur TT-Umfrage: Das Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ hat im Auftrag der TT vom 3. bis 17. Dezember 2018 600 Tiroler ab 16 befragt; 360 online, 240 telefonisch. Die Schwankungsbreite der Ergebnisse beträgt +/– 4,2 Prozent.

Die beiden kleinen Oppositionsparteien Liste Fritz und NEOS haben ebenfalls Plätze getauscht. Mit sechs Prozent können die Pinken einen kleinen Umfrage-Erfolg verbuchen, die Liste Fritz würde hingegen mit vier Prozent am Einzug in den Landtag vorbeischrammen.

ÖVP beflügelt Schwarz-Grün im Land

Zehn Monate nach der Tiroler Landtagswahl hat sich das politische Klima im Land gefestigt: Die Volkspartei mit Landeshauptmann Günther Platter hat das Hoch vom Urnengang im Februar gehalten, und auch die Fortsetzung der Koalition mit den Grünen war offensichtlich der bevorzugte Wunsch der Bevölkerung. Also nichts falsch gemacht. Die Grünen können von der Regierung leicht profitieren, für die Freiheitlichen verändert sich nichts. Das gilt in Nuancen ebenfalls für die NEOS, die ihren erstmaligen Einzug in den Landtag behaupten können, und die Liste Fritz. Einzig die Sozialdemokraten verzeichnen seit der Wahl einen negativen Trend. Das führt Sabine Beinschab vom Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ vor allem auf die Diskussion um die umstrittene Aussage des designierten Parteichefs Georg Dornauer zurück. Das war Ende November.

In Opposition, aber die Wähler von SP-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik, Markus Abwerzger (FP) und Dominik Oberhofer (NEOS) hätten ihre Parteien gerne in einer Koalition mit der ÖVP gesehen. - Foto Rudy De Moor / Tiroler Tage

Im Auftrag der TT hat Beinschab heuer wieder das politische Stimmungsbild in Tirol zum Jahreswechsel ausgelotet. Sie stützt sich bei den Umfrageergebnissen auf die tatsächliche Wahlentscheidung jener 79 Prozent, die sich bei der Sonntagsfrage „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahlen wären?“ für eine Partei entscheiden. 21 Prozent der 600 Befragten sind unentschlossen, die Schwankungsbreite beträgt +/– 4,2 Prozentpunkte.

Volkspartei: Parteichef LH Günther Platter ist so populär wie nie zuvor und hat die ÖVP konstant beim Wahlergebnis von 44 Prozent positioniert. Selbst die Neuauflage der schwarz-grünen Regierung kratzt nicht an der Volkspartei. Allein bei der Lösungskompetenz legt sie gegenüber Dezember 2017 von 26 auf 35 Prozentpunkte zu. „Es überrascht schon, dass die ÖVP, aber auch Schwarz-Grün so durch die Decke geht“, analysiert Beinschab. Schließlich hat die türkis-blaue Bundesregierung derzeit ebenfalls nicht ganz schlechte Karten. Aber: Mit seinem „Tirol first“ treffe Platter offenbar den Nerv der Tiroler und grenzt sich zum Bund ab . Beinschab: „Er vertritt die Interessen Tirols, wenn es sein muss, auch gegenüber der Bundesregierung. Und das sagt er dann klar und deutlich.“ Platter überzeugt nach mehr als zehn Jahren an der Spitze des Landes.

FPÖ: Die Stärke der ÖVP hält die Freiheitlichen in Schach, obwohl sie zu den schärfsten Kritikern von Schwarz-Grün zählen. „Doch sie dringen mit ihren Themen nicht durch“, betont Beinschab. Die Blauen pendeln sich bei ihrem Landtagswahlergebnis von 16 Prozent ein – trotz unermüdlicher und bewusster Kritik an der „ÖVP alt“ in Tirol. Selbst beim Thema Sicherheit – Stichwort Innsbrucker Bogenmeile – vertraue man eher auf die ÖVP-Linie, argumentiert Beinschab. Möglicherweise agiere die FPÖ zu radikal, vielleicht liege es an den handelnden Personen.

Grüne: Trotz Auseinandersetzungen mit der ÖVP im Umweltbereich tut den Grünen die Zusammenarbeit mit der Volkspartei gut. „Dazu gibt es mit dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi noch einen weiteren positiven Effekt“, bezeichnet Meinungsforscherin Sabine Beinschab die Grünen als stabil. „Und im Vergleich zur Bundesebene stehen sie mit zwölf Prozent natürlich sehr gut da.“ Gleichsam traut man den Grünen wieder mehr Lösungskompetenz zu (10 Prozent).

SPÖ: Bei den Sozialdemokraten hat die umstrittene Aussage von Neo-Parteiobmann Georg Dornauer gegenüber Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) „Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen“ Wellen geschlagen. „Auch bundespolitisch“, wie Beinschab anmerkt. Die Debatte darüber schlage sich im Umfrageergebnis sicher nieder, zwei Prozentpunkte weniger sind es im Vergleich zur Landtagswahl. Aktuell käme die SPÖ auf 15 Prozent. Am 2. März findet der Parteitag statt, dabei soll Dornauer offiziell zum Nachfolger von Elisabeth Blanik gewählt werden.

NEOS und Liste Fritz: Jahr für Jahr dasselbe Bild. In den TT-Umfragen schwanken beide Parteien stets um die fünf Prozent – einmal liegen sie darüber, dann wieder darunter. Beinschab verweist auf einen ständigen politischen Überlebenskampf: „Bei der Landtagswahl kämpfen sie dann um die 5-Prozent-Hürde für den Einzug in den Landtag.“ Die NEOS sind eine urbane liberal-bürgerliche Partei, ihr Schicksal entscheidet sich vor allem in den Städten. Nach dem Rückzug von Parteigründer Fritz Dinkhauser liegt es jetzt an der neuen Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider, die Oppositionsarbeit der Liste Fritz auch in Resultate jenseits der fünf Prozent umzumünzen.