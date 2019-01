ÖGB-Kritik aus Tirol: „Nur Wunsch nach billigen Arbeitskräften“

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Mit heute, 2. Jänner, tritt die Verordnung des Bundes für die regionalisierten Mangelberufslisten für sechs Bundesländer in Kraft, darunter auch Tirol. Wie berichtet, stockte die Bundesregierung die Bundesliste auf 45 Mangelberufe auf, parallel dazu wurden je nach Bundesland zusätzliche Berufe definiert. Das soll es den Unternehmern erleichtern, Nicht-EU-Bürger für ebendiese Jobs anzuheuern.

Für Tirol werden sieben Mangelberufe regional ausgewiesen: WirtschafterInnen sowie Hotel- und Gaststättenfachleute; sonstige Techniker; KellnerInnen; ElektromechanikerInnen; MaurerInnen; MalerInnen; nicht diplomierte KrankenpflegerInnen. Köche finden sich indes auf der Bundesliste wieder.

Für ÖGB-Landeschef Philip Wohlgemuth steckt hinter dieser Regionalisierung nichts anderes als „der Wunsch nach billigen Arbeitskräften“. Insbesondere in der für Tirol so wichtigen Tourismusbranche: „Würden vernünftige Arbeits- und Rahmenbedingungen mit einer guten Bezahlung vorherrschen, würden die Tausenden Mitarbeiter, die der Branche in den letzten Jahrzehnten den Rücken gekehrt haben, vielleicht zurückkehren.“

Die als Gegenargument von Seiten der Touristiker ins Treffen geführte Überbezahlung in der Branche bezeichnet Wohlgemuth als „Märchen“. Selbige basiere nämlich auf geleisteten Mehr- und Überstunden: „Das ist kein Entgegenkommen der Arbeitgeber, sondern beinharte Arbeit.“

Um den Arbeitskräftemangel im Tiroler Tourismus zu beheben, brauche man nicht ins EU-Ausland zu schielen, sagt Wohlgemuth: „Der europäische Arbeitsmarkt ist groß genug, um diesen Personalmangel zu beheben.“ Hierfür rechnet der ÖGB-Chef vor, dass in der EU rund 16,5 Millionen Arbeitslose gemeldet seien. „Wer seine Arbeitnehmer aber auspresst wie Zitronen, braucht sich über Personalmangel nicht wundern“, fordert Wohlgemuth ein Umdenken in der Branche ein.