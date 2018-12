Schwazer TVB-Chefin Weber tritt völlig überraschend zurück

Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Es ist ein überraschendes Ende. Kurz vor dem Jahreswechsel steht der Tourismusverband Silberregion Karwendel ohne Geschäftsführerin da. Denn die bisherige Chefin Andrea Weber hat gekündigt.

„Damit war nicht zu rechnen und es trifft uns wirklich“, sagt TVB-Obmann Peter Unterlechner. Auch für den Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Jenewein ist es ein Schock. „Es ist ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt. Wir waren sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Diese Entscheidung hat uns kalt erwischt“, sagt Jenewein auf Anfrage der TT. Laut ihm liege es an „rein persönlichen Gründen“. Weber war für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar. Sie ist im Urlaub. Laut Jenewein ist Weber noch bis 20. Jänner im Dienst. Danach brauche es schnellstmöglich eine neue Geschäftsführung. „Wir hätten sie nicht hergegeben“, sagt Jenewein. Weber habe den Verband in den letzten Monaten in eine professionelle neue Struktur geführt und im Bereich der Digitalisierung einen großen Sprung geschafft – vor allem die Silbercard sei ein voller Erfolg.

Die Ausschreibung für den freigewordenen Posten erfolgt bereits nächste Woche. Bereits ab Mitte Jänner hofft man seitens des Tourismusverbandes, erste Gespräche mit Bewerbern führen zu können. Man wolle keine Zeit verlieren.

Die Aufsichtsratswahl bei der Vollversammlung am 10. Jänner findet trotz Webers Rücktritt wie geplant statt. „Da wird sie auch anwesend sein“, sagt Jenewein. Die Wahl musste im November auf Jänner verschoben werden – die TT berichtete. Ein zweites Mal wolle man nicht verschieben. „Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun“, sagt Jenewein. Er hofft, dass die Wahlen problemlos über die Bühne gehen. „Der neue Vorstand wird dann halt gleich etwas mehr arbeiten müssen, bis wir die Geschäftsführung nachbesetzt haben“, sagt er. Jenewein wolle sich am 10. Jänner nicht mehr als Aufsichtsratsvorsitzender zur Wahl stellen, sondern als möglicher Obmann. Der derzeitige Obmann Unterlechner wolle im Gegenzug in den Aufsichtsrat wechseln.