FP Imst hat einen langen touristischen Wunschzettel

Der Imster FP-Bezirksobmann und Sölder Hotelier Johann „Giovanni" Grüner wünscht sich rund um den Jahreswechsel klare Aussagen seitens der Landespolitik, „wie der Tourismus vor weiterem Schaden bewahrt werden" könne.

„Billighotels, die mit enormen Fördermitteln errichtet werden und den Wettbewerb verzerren, sind sicher nicht der richtige Weg", spielt er in einer Aussendung indirekt auf das Explorer-Hotel in Umhausen an, das im vergangenen Jahr in die Schlagzeilen geraten war.

Die Tourismus-Sommerbilanzen im Bezirk Imst seien hinter den Erwartungen geblieben, so Grüner. Vielen Touristikern „ist es nicht mehr möglich, die sinkenden Deckungsbeiträge auszugleichen". Betriebe würden in Insolvenz gehen „oder werden immer häufiger an ausländische Investoren verkauft". Die Erträge würden aber dann nicht mehr in der Region investiert: „Eine Spirale nach unten, die langfristig den Tourismus in Gefahr bringt. Anregungen von Interessenverbänden wie der Tiroler Tourismusvereinigung oder der Wirtschaftskammer „verhallen meist ungehört", gibt er zu bedenken.

Die behördliche Sperre des Skiweges am Pitztaler Gletscher sei eine „Entscheidung ohne Augenmaß", so Grüner. Die treffe „durch den Gästerückgang die Hotellerie und Gastronomie deutlich härter als die Verursacher, die Pitztaler Gletscherbahnen".

Was Lösungen am Fernpass oder bei der Umfahrung Sölden betrifft, würden diese wohl noch viele Jahre in Anspruch nehmen. „Was bis dahin passieren soll, um noch deutlichere Rückgänge zu vermeiden, bleibt unbeantwortet", so Grüner.

Gute Vorsätze allein würden jedenfalls nicht reichen, stellt der FP-Mann fest. (TT)