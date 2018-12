LH vor Zangerl und Willi: Vertrauen ist Platters großer Trumpf

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Zwischen Landeshauptmann Günther Platter (VP) und seiner Koalitionspartnerin, LHStv. Ingrid Felipe (Grüne), klafft ein gewaltiges Loch. Kein inhaltliches, sondern eines, das auf Vertrauen basiert. Während Platter in der TT-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Research Affairs“ mit einem Vertrauenssaldo von 41 Punkten (Basis: Befragte, denen die Person bekannt ist) unangefochten auf Platz eins liegt, dümpelt Felipe mit einem Negativwert von vier Punkten im unteren Feld der Skala. Für Meinungsforscherin Sabine Beinschab von „Research Affairs“ gibt es hierfür auch eine Erklärung. Die große Lücke zwischen ÖVP und Grünen spiegle sich auch in anderen Werten wider. Felipe polarisiere stärker als Platter. Der VP-Frontmann könne im Gegenzug nach außen auf seine Erfahrung und Stabilität bauen: „Das ist über die Jahre entstanden.“ Sozusagen ist das Platters Trumpfkarte.

Auf Platz zwei und drei rangieren AK-Boss Erwin Zangerl und der neue Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne). Ersterer findet, obwohl VP-zugehörig, auch bei deklarierten SPÖ-Wählern ebenso großen Vertrauenszuspruch. Willi punktet laut Beinschab indes damit, ein untypischer Grüner zu sein.

TT-Umfrage Eckdaten. Das Meinungsforschungsinstitut „Research Affairs“ hat im Auftrag der TT vom 3. bis 17. Dezember 2018 600 Tiroler ab 16 befragt; 360 online, 240 telefonisch. Die Schwankungsbreite der Ergebnisse beträgt +/-4,2 Prozent.

Was die Oppositionschefs betrifft, so hat nur Liste-Fritz-Frontfrau Andrea Haselwanter-Schneider einen positiven Vertrauenssaldo (+17) aufzuweisen. Ihre männlichen Pendants rangieren weit dahinter. Dominik Oberhofer (NEOS) erreicht -4, der designierte SPÖ-Landeschef Georg Dornauer steht am vorletzten Platz mit zwölf Punkten im Minus. Am wenigsten wird FPÖ-Obmann Markus Abwerzger vertraut (-23). Während sich Dornauers Platzierung laut Beinschab mit seinem „Horizontal-Sager“ erklären lässt und Abwerzgers rote Vertrauensindex-Laterne auch damit zusammenhänge, dass er nicht von der Regierungsbeteiligung der FP auf Bundesebene profitieren könne, liest die Meinungsforscherin auch einen Auftrag an die Opposition heraus: „Der Index zeigt, dass man mit der Arbeit der Opposition nicht zufrieden ist. Man erwartet sich mehr.“

Einen Aufwärtstrend kann Schwarz-Grün indes in der Frage, wie zufrieden die Bevölkerung mit ihrer Arbeit ist, verzeichnen. 35 Prozent der Befragten vergeben die Schulnoten eins bis zwei. Vor einem Jahr waren dies nur 23 Prozent. Sowohl bei den deklarierten VP- als auch den Grün-Wählern beträgt dieser Wert mit 59 Prozent beinahe das Zweieinhalbfache.

Was die Grünen weniger freuen dürfte: Der Eindruck, dass die Grünen für ihren erneuten Regierungseintritt einige ihrer Grundsätze geopfert haben, steigt (von 28 auf 33 Prozent) nahezu im selben Ausmaß, wie die öffentliche Meinung abnimmt, die ÖVP hänge am Gängelband der Grünen (21 auf nunmehr 17 Prozent). 28 Prozent der Befragten sind gar der Ansicht, dass die schwarz-grünen Kompromisse dem Land guttun. Das finden interessanterweise 58 Prozent der Grün-Wähler. Für Beinschab erklärbar: „Man ist der Meinung, dass es noch schlimmer käme, wäre man nicht in der Regierung.“

