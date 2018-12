Hetzplattform bringt FPÖ-Nationalrat Wurm unter Druck

Innsbruck, Wien – Schon seit Wochen wird auf einer Internetplattform massiv gegen die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung gehetzt. Die hauptverantwortlichen Betreiber der Seite sind prominente Referenten im FPÖ-Parlamentsklub in Wien, einer davon ist sogar Mitglied im dortigen Landesschulratskollegium. Der Tiroler FPÖ-Nationalrat Peter Wurm, der seit Längerem bereits wegen seiner politischen Ausritte und Untergriffigkeiten auffällt, zählt zum eifrigsten Verbreiter der Hetzschriften. So wurde zuletzt der grüne Klubchef Gebi Mair im Zusammenhang mit einer neuerlichen Tirade auf der Hetzplattform gegen die schwarz-grüne „Herz-Jesu-Bolschewiken-Koalition“ in Tirol als „bekennender Homo-Lobbyist“ bezeichnet.

FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger soll ob dieser Entwicklung sichtlich zerknirscht sein. Als Rechtsanwalt weiß er nur zu gut, dass die Europäische Men­schen­recht­s- kon­ven­tion in Anse­hung der Men­schen­rechte jedwede Diskri­m­inierung verbietet, gle­ich aus welchem Grund. Außerdem wurde Wurm zuletzt im Parteivorstand schon einmal wegen seines auffallend rüden und aggressiven politischen Stils gerügt. Was sagt Abwerzger zu den aktuellen Vorgängen? „Weder ich noch die Tiroler FPÖ sind für Inhalte von Artikeln in fremden Medien verantwortlich. Wir haben auf die Inhalte keinen Einfluss“, betont er in einer Stellungnahme gegenüber der TT.

Recht einsilbig gibt sich Wurm selbst. Er verwahre sich gegen diverse Unterstellungen sein Menschenbild betreffend. „Ich teile laufend, aber nicht nur, Presseartikel diverser Medien, wenn sie einen Tirol-Bezug haben oder sonst einen Informationswert. Es darf meiner Meinung nach hier keine Zensur geben – noch haben wir Pressefreiheit.“ Auf die Frage, warum er bewusst auch diffamierende und diskriminierende Texte forciert sowie menschenverachtende Kommentare auf seiner Facebook-Seite zulässt, meint Wurm: „Ich teile ausdrücklich nicht die Meinung und den Inhalt der jeweiligen Presseartikel.“

Für die Tiroler ÖVP ist das Maß allerdings voll. Nächste Woche sollen die Geschehnisse auf der Hetzplattform offen in Wien thematisiert werden. Schließlich macht sich gerade die ÖVP bzw. VP-Staatssekretärin Karoline Edtstadler für Maßnahmen gegen Hass im Netz stark. Außerdem lässt man sich die aus dem blauen Parlamentsklub stammenden Diffamierungen gegenüber Politikern der Tiroler Landesregierung nicht mehr länger gefallen.

LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) spricht „von einem Irrsinn“, der sich da breitmache. Sie zeigt sich betroffen über den Hass und die „Unkultur“ im Netz, „das noch zu sehr ein rechtsfreier Raum ist“. (pn)