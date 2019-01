Tage der Entscheidung in Südtirol

In Südtirol steigt in den nächsten Tagen die politische Spannung, schließlich stehen die Koalitionsverhandlungen zwischen der Südtiroler Volkspartei (SVP) und der rechten und europafeindlichen Lega kurz vor dem Abschluss. Donnerstag und Freitag soll die Regierungsvereinbarung finalisiert werden. „Die großen Klippen wurden umschifft", auch der Koalitionstext zu Europa sei positiv bewältigt worden und ein weiterer Ausbau der Autonomie vorgesehen, betonte Südtirols Landeschef Arno Kompatscher. Bereits für Montag wurden die Ortsparteiobleute, Bürgermeister und der Parteiausschuss zu einer Sitzung über den Pakt eingeladen, am 14. Jänner soll dann die SVP insgesamt über die Bildung einer Landesregierung mit der Lega abstimmen.

Doch das alles ist hinfällig, wenn es am Samstag zwischen Kompatscher und Lega-Senator Roberto Calderoli zu keiner Einigung bei der autonomiefeindlichen Senatsreform kommt. Das hat Kompatscher bereits klargestellt. Wegen der Vorgangsweise sprach er von einem schwerwiegenden Angriff auf Südtirol. Weil die Streichung von einem der drei Sitze in Südtirol ohne Abstimmung mit der österreichischen Bundesregierung und Bozen erfolgt sei.

Tempo 100 bewegt wieder einmal FP-Chef Markus Abwerzger. „Ich stelle das Tempo-100-Limit als reine Symbolpolitik wiederholt mehrfach in Frage." (pn)