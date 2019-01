Außerfern Spitze bei Migrantenanteil

Von Helmut Mittermayr

Reutte – Der Österreichische Integrationsfonds hat zum Jahreswechsel eine Bundesländer- und Bezirksstatistik zu „Integration und Migration 2018“ veröffentlicht. Und hier ragt das Außerfern aus dem Bundesergebnis heraus.

Mit dem Stichtag 1. 1. 2018 lebten 1,697 Millionen Personen mit ausländischem Geburtsort in Österreich, das entspricht 19,2 % der Gesamtbevölkerung. Der Großteil von ihnen hat den Wohnsitz in Wien (36 %). Tirol kommt hier auf 18,4 Prozent.

Der Anteil der Personen mit ausländischem Geburtsort, die sich im Außerfern niedergelassen haben, betrug am 1. 1. 2018 immerhin 23,6 Prozent. Das ist bundesweit der höchste Wert für einen Landbezirk und Platz 2 aller Bezirke mit Ausnahme der Landeshauptstädte. Nur der Bezirk Wels-Stadt kommt mit 30,4 Prozent vor dem Bezirk Reutte zu liegen. Wobei eine Stadt wie Wels mit über 60.000 Einwohnern nur schwer mit den Talschaften des ländlichen Flächenbezirks Reutte, mit 32.500 Einwohnern, verglichen werden kann. Der Bezirk Wels-Land etwa liegt schon unter 15 Prozent.

Der Bezirk Reutte schlägt in puncto Migrantenanteil gleich vier Landeshauptstädte. Denn in Bregenz (22,6 %), St. Pölten (20,6 %), Klagenfurt (19,7 %) und Eisenstadt (19,1 %) leben weniger Personen mit Geburtsort im Ausland als im Außerfern. Innsbruck kommt hier auf 30,3 Prozent, die Stadt Salzburg auf 31,3, Graz auf 25,7, Linz auf 28,1 und Wien auf 36.

In Tirol folgen nach Innsbruck-Stadt und Reutte die Bezirke Kufstein mit 19,2 % und Kitzbühel mit 18,5 %. Den mit Abstand geringsten Anteil an Personen mit ausländischem Geburtsort in der Bevölkerung wies mit 7,0 % der Bezirk Lienz auf – jene so oft mit dem Außerfern verglichene Region.

Mit dem Stichtag 1. 1. 2018 lebten rund 137.900 Personen mit ausländischem Geburtsort in Tirol. Rund 39.800 Personen mit Geburtsort in Deutschland stellten wie bereits in den Jahren zuvor die größte Gruppe, gefolgt von der Türkei (17.300). Mit größerem Abstand folgten auf den Plätzen drei, vier und fünf die in Bosnien-Herzegowina (10.700), Italien (9400) und Ungarn (5800) geborenen Bürger und Bürgerinnen. 58,6 % der in Tirol Lebenden und im Ausland Geborenen stammten übrigens aus EU- und EFTA-Staaten.

Unter allen Gemeinden Tirols wiesen Jungholz und Seefeld mit 86,4 % bzw. 34,9 % die höchsten Anteile der Bevölkerung mit Geburtsort im Ausland auf. Die zwei Gemeinden mit geringstem Anteil an Migranten waren Schmirn (2,6 %) und Außervillgraten (1,6 %). Jungholz, wo mehr Deutsche als Österreicher leben, ist hier unangefochtener „Bundessieger“.