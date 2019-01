Wohnen in Kufstein: Über die Dichte zum Preis

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Das Problem ist nicht neu und keinesfalls auf das Kufsteiner Stadtgebiet begrenzt: die hohen Mietkosten. Eine Dreizimmerwohnung in der Festungsstadt kostet am freien Markt leicht über 1000 Euro. Wer eine Wohnung kaufen will, blättert je nach Lage über 4000 Euro pro Quadratmeter und mehr auf den Tisch. Laut Statistik Austria sind österreichweit die Mieten von 2013 bis 2017 um 14,6 Prozent gestiegen, die Preise für den Kauf von Häusern und Wohnungen um 24,1 % (die TT berichtete). Kufstein macht da keine Ausnahme. Und der Sprung über die 20.000-Einwohner-Grenze steht unmittelbar bevor.

Die Folge ist, dass auch die Kommunalpolitik nicht um dieses Thema herumkommt. Der Ruf nach leistbaren Wohnungen wird immer lauter. Zuletzt verlangte die Kufsteiner SPÖ, eine Leerstands­erhebung durchzuführen – analog zum im Tiroler Landtag beschlossenen Maßnahmenkatalog „Wohnen“, wie dem damaligen Antrag von GR Alexander Gfäller zu entnehmen war. Zudem solle ein Mietunterstützungsmodell ausgearbeitet werden.

Jetzt meldet sich auch der zweite Kufsteiner Vizebürgermeister Hannes Rauch (VP) zu Wort und nimmt die so genannte Bebauungsdichte ins Visier. Diese ergibt sich aus der Teilung der Bruttogeschoßfläche durch die Bauplatzfläche. Diese Bruttogeschoßfläche ist die Fläche je Geschoß, die von Außenwänden umschlossen wird, einschließlich der Außenwände.

Über diese sieht Rauch eine Möglichkeit, die Wohnungspreise niedrig zu halten. „Besonders eine Nachverdichtung, also dass zusätzlich in einem Gebäude noch Wohnungen geschaffen werden können, ist sinnvoll. Wie zum Beispiel beim Ausbau eines Dachgeschoßes“, sagt der VP-Politiker zur TT.

„Der Schlüssel liegt in der Höhe und in der Dichte.“ Dies sollte über Architektenwettbewerbe geregelt werden. Zudem müsse man die Wohnungsgrößen anpassen. Laut Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel sei diese Nachverdichtung ohnedies bereits möglich. Die vor Jahren beschlossene Dichte von 2,8 gelte nur für Neubauten und werde eher selten angewendet, wie der Stadtchef sagt. Rauch will auch die Erschließungskosten senken. „Vorerst für fünf Jahre“, schlägt er vor. Kufstein habe die vergangenen Jahre diese Gebühren laufend angehoben. „Auch wenn wir eine schwierige Budgetsituation haben, sollten wir einen Anreiz schaffen.“ Zudem sollte jeder nur einmal in den Genuss dieser Regelung kommen.

Dafür sieht BM Krumschnabel keine Notwendigkeit. Zudem brauche die Stadt eigene Einnahmen. „Es gibt in der Stadt keinen Baustau“, sagt der Stadtchef. Vielmehr sei die Bereitschaft, Sozialwohnungen am privaten Markt zu bauen, zu niedrig. Dafür will BM Krumschnabel einen Anreiz schaffen: Ein Bauherr kann dichter bauen, wenn er einen Teil des Gebäudes für den sozialen Wohnbau zur Verfügung stellt.

Rauch spricht sich auch dafür aus, den Bau von Eigentumswohnungen zu forcieren, „da man dadurch gerade im Alter flexibler wird“. Womit sich der VP-Vize mit BM Krumschnabel auf eine Linie begibt. Auch dieser will mit gemeinnützigen Wohnungsgenossenschaften darüber reden. Keinen Sinn hat für Rauch eine Mietpreisdeckelung oder die Leerstandserhebung. „Billigere Mietpreise bekommen wir nur durch Steigerung des Angebots“, meint Rauch.