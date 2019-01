Feuerwerk lässt auch nach Silvester in Hall die Funken sprühen

Hall – Silvester ist zwar vorbei, sorgt in der Haller Stadtpolitik aber nachträglich für Krach: Vize-BM Wolfgang Tscherner (Für Hall) übt heftige Kritik an GR Ernst Eppensteiner (VP), Obmann des Umwelt- und Straßenverkehrsausschusses. Im Dezember hatte sich der Gemeinderat, wie berichtet, darauf geeinigt, die Bevölkerung in der Stadtzeitung prominent darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 im Ortsgebiet grundsätzlich verboten ist. In der Verlautbarung wurde u. a. auf Feinstaubbelastung, Lärm und Rückstände in der Natur verwiesen. Auch wurde explizit angeführt, dass die Verwendung von Feuerwerkskörpern und Silvesterknallern in unmittelbarer Nähe von Krankenanstalten, Altersheimen etc. grundsätzlich immer verboten ist.

Nun ortet Tscherner einen „Schlag ins Gesicht“: GR Eppensteiner – der bei der Gemeinderatssitzung anwesend war – habe mit seiner auf pyrotechnische Artikel spezialisierten Firma zu Silvester ein Feuerwerk bei den städtischen Wohn- und Pflegeheimen „gesponsert“ – und konterkariere so direkt die Verlautbarung der Stadt. Dabei habe Hall „seit Jahren um Silvester die übelsten Luftwerte“, auch rund um den diesjährigen Jahreswechsel sei es an der Messstelle in der Unteren Lend gleich mehrfach zu Überschreitungen der Grenzwerte gekommen, am massivsten natürlich in der Silvesternacht.

Für Tscherner liegt generell eine „Unvereinbarkeit“ vor, „wenn ich mit meiner Firma Artikel verkaufe, die zur Feinstaubbelastung beitragen, und zugleich dem Umweltausschuss vorsitze“. Er werde daher „bei nächster Gelegenheit“ eine Rücktrittsaufforderung an Eppensteiner richten.

GR Eppensteiner kann die Kritik in keinster Weise nachvollziehen: Er habe das Feuerwerk bei den städtischen Heimen weder veranstaltet noch ausgeführt, sondern sei lediglich darum gebeten worden, ob er für die dortige Silvesterfeier Material spendieren könne, was er „selbstverständlich gern getan“ habe. „Es war nichts Lautes dabei, nur einige Vulkane und Fontänen, um bei den Bewohnern ein bisschen Silvesterstimmung zu verbreiten.“ Was den Feinstaub angehe, würden die Werte zu Silvester schon nach wenigen Stunden wieder sinken, betont Eppensteiner. Und wenn es nach Tscherner ginge, „dürfte man in Hall wegen des Feinstaubs ja nicht einmal mehr eine neue Baustelle aufmachen“. Eine Unvereinbarkeit sieht Eppensteiner nicht: „Dann müsste man jede Firma in Hall kritisieren, die einen Ofen anheizt.“

Das Feuerwerk diene dazu, den Heimbewohnern eine Freude zu machen, schickt BM Eva Maria Posch (VP) voraus. Aber es gelte natürlich auch, „entgegenstehende Vorschriften“ zu beachten. Hier habe man es seitens der städtischen Heime über die Feiertage „übersehen“, das Ganze „entsprechend Richtung Rathaus zu kommunizieren“, sprich: bei der Bürgermeisterin um eine Ausnahmegenehmigung anzusuchen. „Es waren aber alles pyrotechnische Artikel, die ich von der Kategorie her genehmigen könnte.“ Für die Zukunft wolle man eine „Lösung für alle“ finden, etwas, das den Bewohnern – eventuell auch ohne Feuerwerk – „Freude und einen würdigen Jahresausklang bereitet“. (md)