Stadtparteivorsitzender wiedergewählt

Bei der Stadt-SPÖ in Kitzbühel bleibt alles beim Alten. In Anwesenheit des gf. Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer sowie des Vizebürgermeisters Walter Zimmermann wurde Siegfried Luxner kürzlich von den Delegierten einstimmig in seinem Amt als Stadtparteivorsitzender der SPÖ Kitzbühel, welches er nun schon seit 2007 innehat, bestätigt. Die SPÖ sehen dabei sowohl Luxner als auch Zimmermann als unverzichtbaren Bestandteil der politischen Landschaft in der Bezirkshauptstadt, und sie zeigten sich selbstbewusst. „Wir wollen und werden auch weiterhin konstruktiv und lösungsorientiert im Gemeinderat mitarbeiten und Entscheidungen im Sinne der Sache und der Menschen und nicht etwa aufgrund irgendeiner Parteizugehörigkeit treffen. Andererseits werden wir aber auch nicht davor zurückschrecken, Missstände aufzuzeigen und uns schon gar nicht alles gefallen lassen", sind sich die beiden einig. (TT)