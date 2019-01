Allein deutsche Patienten schulden Tirol 50,8 Mio. Euro

Innsbruck – Eine Direktverrechnung der Behandlungskosten von in Tiroler Spitälern und Arztpraxen behandelten ausländischen Patienten ist schon seit Jahren nicht mehr möglich. Im Schnitt muss derzeit 18 Monate auf das Geld gewartet werden. Gibt es Unklarheiten, dann noch länger. 2018 sind deshalb noch rund 84 Millionen Euro ausständig. Verantwortlich dafür ist die Bürokratie. Trotz Digitalisierung. Vereinfachtes Beispiel gefällig?

Zuerst übermittelt das Spital die Rechnung an den Tiroler Gesundheitsfonds. Von dort aus geht sie weiter an die Tiroler Gebietskrankenkasse (TGKK), die die Kostenaufstellung schließlich dem Hauptverband der Sozialversicherungen übergibt. Der wiederum schickt sie an sein Pendant in Deutschland, den Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Der nächste Schritt ist die Weitergabe an den Dachverband der betroffenen Krankenkassen und schlussendlich landen die Kosten beim regionalen Sozialversicherungsträger des in Tirol versorgten Patienten. Geht alles glatt, erfolgt der Retourweg innerhalb von 18 Monaten.

Deutschland ist übrigens der Hauptschuldner der Gebietskrankenkasse und des Gesundheitsfonds. 10,3 Millionen Euro schulden unsere Nachbarn der TGKK, 40,5 Millionen dem Fonds. „Einige deutsche Sozialversicherungen zahlen allerdings rasch binnen sechs Monaten, die meisten nutzen allerdings die maximale gesetzliche Frist von eineinhalb Jahren aus“, erklärt TGKK-Direktor Arno Melitopulos. Die europäische Versicherungskarte mit einem eigenen Chip zur Direktverrechnung könnte aus seiner Sicht vielleicht eine Lösung sein. Aber das ist Zukunftsmusik.

„Die meisten deutschen Kassen nutzen die maximale gesetzliche Frist von eineinhalb Jahren aus.“ Arno Melitopulos (TGKK-Direktor) - Foto Bruckner

7000 Personen aus Deutschland wurden 2017 in den Tiroler Spitälern behandelt. Die meisten davon in den Tirol Kliniken. Insgesamt erhielten die neun Krankenhäuser 42 Millionen Euro aus den zwischenstaatlichen Abrechnungen, jährlich schieben sie trotzdem durchschnittlich 80 Millionen an Außenständen wie eine Welle vor sich her, wie Melitopulos hinzufügt.

Die offenen Forderungen erhöhten sich etwa bei den Tirol Kliniken von 32 Millionen Euro im Jahr 2016 auf 36 Mio. Euro im Jahr darauf und auf 38 Millionen im Vorjahr. Die Rückflüsse für 2018 beziffert Tirol-Kliniken-Vorstand Stefan Deflorian mit 16,2 Millionen Euro. Während bei den ausländischen Gastpatienten die Rechnungen spät, aber doch beglichen werden, gibt es im Inland keine Kostendeckung.

Bei den Aufwendungen für die Behandlung von Patienten aus anderen Bundesländern steigt das Land mit einem Minus aus. Aus dem Finanzausgleich erhält Tirol zwar einen Vorweganteil von rund 25 Millionen Euro, doch das ist zu wenig. Zwölf Millionen entfallen auf die Tirol Kliniken. „Für 20 Millionen Euro muss letztlich das Land Tirol als Eigentümer aufkommen“, sagt Deflorian. Gegen eine personenbezogene Leistungsabrechnung haben sich nämlich einige Bundesländer erfolgreich gewehrt, weshalb diese politisch nicht umgesetzt werden konnte. (pn)