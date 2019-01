Die Feiertage der geschlossenen Ordinationen

Von Wolfgang Otter

Wildschönau – An die 7000 Gäste und über 4000 Einwohner, aber kein ärztlicher Notdienst an den Festtagen im Hochtal Wildschönau. Dabei würde es zwei Ordinationen mit zwei (bzw. drei durch eine Praxisgemeinschaft) niedergelassene Ärzte in der Gemeinde geben. Ein Verhältnis, das vielen im Tal zu denken gibt. Wer zum Beispiel am Wochenende vom 29. und 30. Dezember einen Arzt benötigte, musste nach Wörgl oder Hopfgarten i. Br. fahren. Entsprechend wird auch Kritik an diesem Umstand laut.

Für Wildschönaus Bürgermeister Hannes Eder ist die Situation zwar nicht optimal, aber man könne nicht erwarten, dass die Ärzte jedes zweite Wochenende/oder zweiten Feiertag Notdienst machen. „Es ist so ausgemacht, dass jede Ordination für einen Notdienst pro Monat offen hält. Der Rest wird über die Ärzte in Wörgl und Hopfgarten abgedeckt.“ Diese, so Bürgermeister Eder weiter, erhalten diese Mehrkosten auch von der Krankenkasse abgegolten.

An diese Regelung erinnert auch der Auffacher Arzt Georg Reinisch. Es gebe seit zwei Jahren zudem einen entsprechenden Antrag auf Ausweitung des Sanitätssprengels beim Land Tirol. Entschieden sei darüber aber noch immer nicht. Die Oberauer Ärzte wollten sich trotz Anfrage der Tiroler Tageszeitung nicht dazu äußern.

Für die Spengelausweitung sieht Eder nur wenige Chancen. „Das Problem ist, dass da die Ärzte aus anderen Sprengeln nicht mitmachen“, sagt der Bürgermeister.

Die derzeitige Regelung hat einen Hintergrund – der Gemeindechef erinnert an die Suche nach Medizinern für die Wildschönau. Bekanntlich hatte es viele Monate gedauert, bis Ärzte gefunden waren, die die zwei offenen Kassenstellen übernommen haben. „Und wenn wir damals dieser Regelung nicht zugestimmt hätten, wäre bis heute noch keiner gefunden worden“, sagt Eder. Aber er erinnert auch daran, dass auch in anderen Landesteilen die Patienten weite Wege zum Notdienst auf sich nehmen müssen. „Und es ist nicht so, dass wir nichts haben. Wir haben ein funktionierendes Notarztsystem und eine Bereitschaft in anderen Orten“, meint Eder.