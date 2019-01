Weichen für neues Hotel gestellt

Von Harald Angerer

Westendorf – Mehr Gäste­betten – ein Wunsch, den viele Gemeinden im Bezirk haben. Nun könnte sich bald Westendorf über einen ordentlichen Zuwachs freuen. Schon seit Längerem gibt es Planungen zu einem touristischen Projekt im Bereich der ehemaligen Tankstelle im Ortszentrum. Nun scheint das Projekt in die Zielgerade einzubiegen.

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde ein Bebauungsplan für die Fläche festgelegt und dabei einige Details des Projektes präsentiert. Besonderes Augenmerk liegt von der Gemeinde vor allem darauf, dass in dem geplanten Apartmenthotel auch wirklich Betten vermietet werden und keine Zweitwohnsitze entstehen. Im Bebauungsplan ist deshalb unter anderem eine Mindestbettenzahl von 190 und eine Zimmeranzahl von 85 vorgesehen. Dazu kommt noch ein Restaurant, auch hier soll die Sitzplatzanzahl mindestens 90 betragen. Auch gibt es die Vorgabe, dass es eine Rezeption und eine Lobby geben muss. „Wir haben das Betreiberkonzept geprüft“, betont Bürgermeisterin Annemarie Plieseis. Die Nutzung des Gebäudes für touristische Zwecke sei sichergestellt. „Das ist ein sehr strenger Raumordnungsvertrag. Die Vorgaben sind auch in den Kaufverträgen der Wohnungen eingearbeitet“, schildert die Bürgermeisterin.

Errichtet wird das Apartmenthotel von der niederländischen Firma Romex Investments B.V., sie hat bereits in Gerlos und der Wildschönau ähnliche Projekte verwirklicht. Betrieben wird das Hotel in Westendorf mit dem Namen „Illyrica Tirol“ von der Firma W.E.-Hotel GmbH mit Sitz in Gerlos. Das Unternehmen ist eine 100-%-Tochter von Romex Investments B.V. Geschäftsführer ist Paul de Römph, der auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung betont, dass es sich um ein touristisches Projekt handle, was auch den Investoren, die einzelne Apartments kaufen können, so klar kundgetan wird. „Das haben wir mit Verträgen zwischen Romex Investments B.V. (W.E.-Hotel GmbH) und der Gemeinde Westendorf festgelegt. Die Käufer wissen, dass sie immerwährend vermieten müssen. Das wird festgelegt in dem Kaufvertrag und in einem Nutzungsüberlassungsvertrag“, sagt de Römph.

Für Verwunderung sorgt in Westendorf aber die Beschreibung des Projektes auf der Homepage des Unternehmens, dort ist nach wie vor die Rede von 25 bis 30 Luxus­apartments und auch de Römph bestätigt, dass es 34 Apartments mit insgesamt 190 Betten werden sollen, dazu kommt ein Restaurant mit dem Namen Glennie’s, ein solches gibt es auch schon in der Wildschönau seit 2016, ein Wellnessbereich und eine Tiefgarage. Hier hat die Gemeinde auch die bisherige Stellplatzverordnung aufgeweicht. Im Projekt vorgesehen sind 73 Stellplätze. Nach der alten Verordnung wären 81 notwendig gewesen.

Auf der Fläche des geplanten Hotels befindet sich derzeit auch eine Arztpraxis, diese soll in dem neuen Gebäude ebenfalls wieder Platz finden. Dazu kauft die Gemeinde die notwendige Fläche aus dem Projekt heraus. Zudem kauft die Gemeinde auch noch zehn Stellplätze für die Arztpraxis. Während der Bauarbeiten soll für den Arzt eine Übergangslösung gefunden werden, entweder mit einem Ausweichlokal oder mit einer Containerlösung.

Von Seiten der Errichtergesellschaft hofft man auf einen baldigen Baustart. „Wenn all­e Genehmigungen da sind, werden wir gleich nach Ostern 2019 anfangen mit dem Bau. Die Eröffnung ist geplant für Weihnachten 2020“, erklärt de Römph. Die gesamte Investitionssumme betrage zirka 20 Millionen Euro. Beim Bau selbst sollen auch viele heimische Baufirmen zum Zug kommen, betont de Römph, derzeit werden die Ausschreibungen ausgearbeitet. „Das Projekt wird finanziert bei der Sparkasse Schwaz, die alle unsere Projekte in der Vergangenheit finanziert hat. Sechs Projekte mit total etwa 85 Apartments in Gerlos, Kaprun-Zell am See und Wildschönau“, sagt de Römph.