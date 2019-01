Jeder Vorfall einer zu viel: Sicherheit in Tirols Asylheimen am Pranger

Von Peter Nindler

Innsbruck — Der gewaltsame Tod einer Syrerin am Stefanitag in einem Innsbrucker Flüchtlingsheim und eine Gewalttat in Längenfeld — beide in Unterkünften der Tiroler Sozialen Dienste/TSD — decken offenbar Schwachstellen im Sicherheitssystem auf. Schließlich galten beide Ehemänner als problematisch und gewaltbereit. In Längenfeld gab es ein Betretungsverbot, in Innsbruck wurde das intern ausgesprochene Hausverbot wieder aufgehoben. Auf Wunsch der später getöteten Frau. 35 TSD-Mitarbeiter kümmern sich um die Sicherheit in den Heimen. Dort leben 3000 Aslywerber.

Als Konsequenz aus den Gewalttaten fordert die FPÖ mit Parteichef Markus Abwerzger und LA Patrick Haselwanter jetzt einen professionellen und externen Sicherheitsdienst sowie die Rückführung der „chaotischen" TSD in die Landesverwaltung. Diese Forderung weist Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) zurück und wirft der FPÖ vor, aus den schrecklichen Vorfällen politisches Kleingeld schlagen zu wollen.

Was Polizei-Einsätze in Asylquartieren betrifft, sieht man in der Landespolizeidirektion keine Auffälligkeiten gegenüber anderen Großunterkünften. Im Hinblick auf die Sicherheit von Mitarbeitern und Flüchtlingen fordert der TSD-Betriebsrat ebenfalls mehr Professionalisierung. Die Situation sei nicht optimal, das Personal zu wenig geschult, heißt es.

Ob die zwei Gewalttaten mit einer schwer verletzten und einer getöteten Asylwerberin Ende Dezember zu verhindern gewesen wären, bleibt dahingestellt. „Doch sie befanden sich in der Obhut einer öffentlichen Einrichtung", macht FPÖ-Chef Markus Abwerzger auf die Obsorgepflicht der vom Land ausgelagerten Flüchtlingsgesellschaft Tiroler Soziale Dienste (TSD) aufmerksam. Und dazu gehört nun einmal das Sicherheitskonzept, bei dem Abwerzger und Sozialsprecher Patrick Haslwanter massive Defizite anprangern.

Derzeit beschäftigen die TSD 35 eigene Sicherheitsdienstmitarbeiter, dazu kommen noch als Unterstützung gemeinnützige Tätigkeiten von Asylwerbern im Bereich des Brandschutzes, wie TSD-Interimschef Florian Stolz erklärt. Die von der FPÖ aufgezeigten Probleme, die politisch in der Forderung nach einem externen Sicherheitsdienst für die derzeit 3000 betreuten Asylwerber und 230 TSD-Mitarbeiter gipfeln, sorgen für Diskussionen. Weil die Informationen über Missstände zum Teil von Mitarbeitern der TSD stammen.

„Das haben wir ernst zu nehmen und es gibt auch nichts zu beschönigen", erklärt dazu Betriebsratsvorsitzender Harald Gheri. Die Arbeit in der Flüchtlingsbetreuung erfolge schließlich in einem Spannungsfeld, es gebe Risken, „weshalb wir ja die Erschwernis- und Gefahrenzulagen erfolgreich eingeklagt haben". Und Missstände und Vorfälle, abseits der beiden Gewalttaten, könnten nicht unter den Teppich gekehrt werden. „Meine Funktion und Aufgabe sehe ich allerdings klar umrissen: Ich vertrete die Mitarbeiter der TSD, ob in der Betreuung oder im eigenen Sicherheitsdienst."

Trotzdem sieht Gheri ebenfalls Handlungsbedarf im Sicherheitswesen, im Betriebsrat ist sogar das Wort „desaströs" gefallen. Weil das Personal zu wenig geschult sei. Deshalb: „Zum Schutz der Mitarbeiter vor Ort, der untergebrachten Asylwerber und der Bevölkerung im Umfeld der Unterkünfte braucht es optimale Voraussetzungen. Das liegt klar in der Verantwortung des Landes als Eigentümer der TSD", appelliert Gheri. Er spricht sich allerdings gegen die Auslagerung des Sicherheitsdienstes aus. „Nur hier darf kein Cent gespart, sondern Geld muss in die Professionalisierung und in die Aufstockung investiert werden."

Für Florian Stolz ist jeder Vorfall in den TSD-Heimen „einer zu viel", doch generell sei der Sicherheitsdienst intakt. Die Großunterkünfte in Innsbruck würden rund um die Uhr von den Mitarbeitern überwacht, bei den kleineren Einheiten seien mobile Streifen im Einsatz. Das Hausverbot für den Syrer, der am Stefanitag seine Ehefrau im Asylheim in der Reichenau getötet hat, war zuvor auf Wunsch seiner Frau aufgehoben worden. „Er wohnte in einer anderen Unterkunft, konnte aber Frau und Kinder besuchen", sagt Stolz. Bei dem Vorfall in Längenfeld hatte der Mann wegen mehrerer Gewaltaktionen gegen Frau und Kinder Betretungsverbot und war eigentlich in Osttirol untergebracht. Doch der Iraker suchte seine Frau im Ötztal auf, schlug das Fenster ein, attackierte anschließend die Flüchtende und fügte ihr schwere Verletzungen zu.

Den Vorwurf der Freiheitlichen, zu „täuschen, tarnen und vertuschen", weist Sozial-LR Gabriele Fischer (Grüne) vehement zurück. Sie wolle an der Umstrukturierung der TSD festhalten. „Grundversorgung, Integration und das Bereitstellen von Notschlafstellen sind künftig die zentralen Aufgaben." Bekanntlich wird die Flüchtlingsgesellschaft massiv verkleinert und soll Ende des Jahres nur noch 80 Mitarbeiter haben. An der Struktur will Fischer ebenfalls nichts ändern, eine Rückführung in die Landesverwaltung schließt sie aus.

Und es braucht einen neuen Geschäftsführer. Nach der endgültigen Trennung von Harald Bachmeier, der jetzt in München tätig ist, werde die Funktion umgehend ausgeschrieben, kündigt Fischer an.