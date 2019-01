Für die FPÖ ist „kritische Masse“ erreicht

Das Außerfern ragt beim Bundesergebnis 2018 des Integrationsfonds Österreich mit seinem Migrantenanteil heraus. 23,6 Prozent aller im Außerfern lebenden Personen sind nicht in Österreich geboren. Der Bezirk Reutte kommt somit, wie berichtet, auf den höchsten Wert aller österreichischen Landbezirke, und abgesehen von den Landeshauptstädten bundesweit auf Platz 2. Die Landeshauptstädte St. Pölten, Eisenstadt, Klagenfurt und Bregenz liegen beim Migrantenanteil sogar hinter dem Außerfern. Den weitaus größten Anteil an den „Zuagroasten" dürften wie auch im Rest Tirols die Deutschen ausmachen. An zweiter Stelle folgt die türkische Community.

Angesichts solcher Zahlen klingeln beim FPÖ-Bezirks­obmann Fabian Walch — wenig überraschend — die Alarmglocken. Er gibt zu bedenken, dass der „Ausländer"-Anteil noch weit höher angegeben werden müsste, wenn jene Personen notwendigerweise miteingerechnet würden, die Migrationshintergrund besitzen, aber hier geboren wurden. Etwa Türkischstämmige in zweiter, dritter und vierter Generation. Die Dunkelziffer sei also weit höher. An den Schulen zeige sich das wirkliche Ausmaß.

Walch: „Der Bezirk Reutte hat die kritische Masse längst erreicht. Vor allem was den Zuzug aus dem arabisch-muslimischen Raum betrifft. Wir sind nämlich gerade, was die türkische Gemeinschaft anbelangt, an dem Punkt, wo wir nicht mehr von einer Parallelgesellschaft, sondern schon von einer Gegengesellschaft sprechen können, angelangt."

Kritische Masse — über so eine Terminologie will Regina Karlen, Bezirkssprecherin der Grünen, nicht einmal nachdenken. Sie ist mit einem Schweizer verheiratet, die Partner ihrer Kinder sind aus Spanien und Deutschland — „so ist die Welt heute". Die Türken habe man selbst geholt, nun seien sie einmal da. Vor Problemen will die Grüne die Augen nicht verschließen. „Man muss sicher hinschauen. Aber wenn, sind sie höchstens punktuell und dann muss man lösungsorientiert herangehen. Große Geschichten im Zusammenleben gibt es doch überhaupt keine im Bezirk." In Schulen sei es manchmal schwierig, aber es werde alles unternommen, um ein Vorwärtskommen aller zu ermöglichen. (hm)