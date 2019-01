NHT schuf Wohneigentum in Zell

3,7 Millionen Euro hat der soziale Wohnbauträger Neue Heimat Tirol (NHT) in Zell in eine moderne Wohnanlage mit 14 geförderten Eigentumswohnungen samt Tiefgarage investiert. Gestern wurden die Wohnungen nach 16 Monaten Bauzeit an die künftigen Bewohner übergeben.

„Leistbares Wohnen ist längst nicht nur ein städtisches Thema. Gerade in nächtigungsstarken Gemeinden — wie hier im Zillertal — ist der Wohnraum knapp. Umso mehr freut es uns, dass wir jetzt in Zell wieder eine architektonisch gelungene Wohnanlage übergeben können", sagte NHT-Geschäftsführer Markus Pollo.

Bürgermeister Robert Pramstrahler sprach von einem „absoluten Vorzeigeprojekt für leistbares und qualitätsvolles Wohnen". Die Wohnungen seien schnell vergeben gewesen. Die NHT hatte sich im Zuge eines Bauträgerwettbewerbs durchgesetzt. Die Entwürfe stammen aus der Feder des Zillertaler Architekten Günther Gasteiger (Büro upzirben).

Das Wohngebäude wurde in Holz-Beton-Hybridbauweise mit einer Lärchenfassade errichtet. Die Wohneinheiten verteilen sich über vier Ebenen und sind nach Süden orientiert. Die Komfortlüftung in der als Passivhaus geplanten Anlage sorgt für ein angenehmes Raumklima. Die Beheizung erfolgt über eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Zusätzlich wurde am Dach eine Photovoltaikanlage zur Versorgung der Allgemeinflächen installiert.

Im Untergeschoß ist die Tiefgarage mit 19 Stellplätzen sowie sämtlichen Nebenräumen untergebracht. Im Norden des Grundstücks befindet sich ein Kinderspielplatz. (TT)