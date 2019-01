Platter: Alleingang bei EU-Wahl notwendig

Innsbruck – Mit den beiden Spitzenkandidaten der ÖVP für die Europawahl, dem Europaabgeordneten Othmar Karas und der Staatssekretärin Karoline Edtstadler, kann Tirols Landeshauptmann und ÖVP-Chef Günther Platter sehr gut leben. Vor allem Edtstadler bezeichnet er als starke Ansage. Gleichzeitig pocht Platter jedoch auf eine gute Vertretung Tirols auf der ÖVP-Europawahlliste. „Unter den ersten zehn sollte unsere Kandidatin Barbara Thaler schon gereiht werden.“

Offen gibt der Tiroler ÖVP-Chef zu, dass er mit der bisherigen Europaparlamentarierin Claudia Schmidt aus Salzburg alles andere als zufrieden ist. „Das war schon eine gewisse Enttäuschung.“ Dass sie kaum Kontakt zu Tirol gesucht habe, nimmt man Schmidt übel. Eigentlich hätte sich Platter wie 2014 erneut eine gemeinsame Vorgangsweise der drei westlichen Bundesländer Vorarlberg, Tirol und Salzburg gewünscht. „Als sich allerdings abgezeichnet hat, dass Salzburg erneut auf Schmidt setzt, war das aus meiner Sicht nicht mehr möglich.“ Deshalb habe man sich auf die Wirtschaftskammervizepräsidentin Barbara Thaler geeinigt. Die Unternehmerin ist auch Platters Stellvertreterin in der Tiroler Volkspartei.

Obwohl neben Thaler drei weitere Kandidaten von den Tiroler VP-Bünden nominiert wurden, macht Platter klar, dass er sich von allen Funktionären volle Unterstützung für die 36-Jährige erwartet. „Schließlich entscheiden dismal parteiintern die Vorzugsstimmen über ein Mandat.“ Am Dienstag soll im Parteivorstand ein klarer Unterstützungsbeschluss für die Wirtschaftsbündlerin fallen. Damit ist auch das interne Rennen unter den Bundesländern eröffnet.

Für die Mobilisierung sei wichtig, dass Thaler unter den ersten zehn aufscheine. „Ich bin überzeugt, dass die Volkspartei am 26. Mai erneut die Nummer eins bei der Europawahl sein wird und wir sechs Sitze erzielen.“ Auf einem sollte dann eben Barbara Thaler Platz nehmen. Politisch rückt der Tiroler Landeshauptmann, der ab Herbst wieder die Präsidentschaft in der Europaregion Tirol übernimmt, die Politik auf der Nord-Süd-Achse in den Mittelpunkt. „Wir möchten eine starke Region in Europa sein, gemeinsam mit Südtirol und dem Trentino.“ Dass die rechte Lega im Trentino den Landeshauptmann stellt und jetzt auch in Südtirol mitregiert, beurteilt Platter pragmatisch. „Die Bekenntnisse zur Europaregion sind da, wir nehmen die Herausforderungen für die Euregio gemeinsam an.“ Aus diesem Grund sei auch eine starke Vertretung in Brüssel wichtig.

Mit einer eigenen Kandidatin erhofft sich Platter auch eine höhere Wahlbeteiligung bei der Europawahl – und natürlich auch ein besseres Ergebnis für seine Partei. 2014 wies Tirol mit 35,4 Prozent die geringste Wahlbeteiligung aller Bundesländer auf, die ÖVP wurde mit 32,4 Prozent stärkste Partei im Land. Gefolgt von den Grünen (17,5 Prozent), den Freiheitlichen (17,4 Prozent) und den Sozialdemokraten (16,7 Prozent). Die NEOS erreichten 9,7 Prozent. (pn)