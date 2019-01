Vorwärts Tirol: Lindenberger beruft gegen OLG-Urteil

Innsbruck – Bei Gericht und auf hoher See bis du in Gottes Hand. Das alte Sprichwort dürfte Ex-LR und -Vorwärts-Tirol-Obmann Hans Lindenberger wohl beschäftigen. War er doch nach einem Urteilskarussell um nicht beantragte Parteiförderungen letzten Mai am Landesgericht (LG) bezüglich einer Vorwärts-Klage bestätigt worden. Demnach urteilte das LG, dass Lindenberger und Co aus der unterlassenen Antragstellung kein Vorwurf zu machen sei. Diese Entscheidung drehte das LG im September nach Berufung wieder um und verdonnerte zur Zahlung von noch offenen 209.533 Euro. Dies wurde jetzt vom OLG bestätigt. Bedeutet: Mit Zinsen hat das Impuls-Trio Lindenberger, Maria Zwölfer und Josef Schett nun 251.000 Euro an Vorwärts zu überweisen. Pech für Lindenberger: Von Vorwärts wird er als Einziger in Anspruch genommen. Da das Trio solidarisch haftet, muss Lindenberger also den Betrag überweisen und sich dann bei seinen politischen Mitstreitern schadlos halten. Auch wenn das Geld bis 25. Jänner den Besitzer wechseln muss, schreitet Anwalt Hermann Holzmann nochmals mit einer außerordentlichen Revision an den Obersten Gerichtshof. (fell)