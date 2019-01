Tiroler Runde zur AK-Wahl: „Sozialpartnerschaft hat Zukunft“

Die türkis-blaue Bundesregierung ist Reformen angegangen, bei denen die Arbeiterkammern moniert haben, die Sozialpartnerschaft wäre übergangen worden. Welche Rolle wird die Sozialpartnerschaft in Österreich noch spielen?

Erwin Zangerl (AAB-FCG): Das ist eine neue Frage im Zuge dieser ganzen so genannten Reformen, die aufgesetzt wurden. Man hat auf die Sozialpartner und deren Expertise verzichtet. Das sieht man an teils nachbesserungsbedürftigen Gesetzen, die vielleicht auch noch vom Verfassungsgerichtshof zu behandeln sein werden. Das wäre alles nicht notwendig, wenn man die Dinge gemeinsam angehen würde. Es gibt Reformen, die notwendig sind. Aber: Die Reformen laufen im Moment alle auf der Arbeiternehmerseite ab. Das sind einschneidende Dinge. Das fängt beim 12-Stunden-Arbeitstag an und geht bis zur Reform der Sozialversicherung.

Stephan Bertel (FSG/SPÖ): Inhaltlich kann ich Erwin zu 100 Prozent Recht geben. In der Vergangenheit ist jedes Gesetz von den Sozialpartnern begutachtet geworden. Das haben Arbeiter- wie Wirtschaftskammer so gemacht. Das Resultat waren dann ausgeklügelte, ausgewogene Gesetze. Jetzt haben wir viel Husch-Pfusch. Mich besorgt die schleichende Privatisierung unseres Gesundheitssystems, die Abschaffung der Notstandshilfe und die Einführung eines Hartz-IV-ähnlichen Systems. Die Sozialpartnerschaft ist momentan abgemeldet. Das ist leider auch der ÖVP geschuldet.

Helmut Deutinger (Grüne/UG): Die Sozialpartnerschaft hat sich über Jahrzehnte bewährt. Wenn man dieses System jetzt aufbricht, wird der soziale Friede gefährdet. Die Konflikte werden nicht im Konsens gelöst, sondern auf die Straße getragen. Das System der Sozialversicherung ist über Jahrzehnte gewachsen – mich erschreckt dieser Dilettantismus, mit dem man an diese Sache rangeht. Da sehe ich ein riesiges Desaster auf uns zukommen.

Patrick Haslwanter (FPÖ): Von mir gibt es ein ganz klares Bekenntnis zur Sozialpartnerschaft. Die Frage ist, ob sich eine Regierung der Verantwortung entziehen kann, Gesetze einzuführen, wenn Verhandlungen mit den oder unter den Sozialpartnern zu keinem Ergebis führen. Darüber kann man diskutieren. Unter den Arbeitern ist die Stimmung aber bei Gott nicht so schlecht, wie es in der Arbeiterzeitung versucht wird zu kommunizieren.

Dieses klare Ja der FPÖ zur Sozialpartnerschaft hat in der Vergangenheit aber schon anders geklungen.

Haslwanter: Von einer Abschaffung ist mir von Seiten der FPÖ nichts bekannt. Ich würde mich nicht für eine AK-Wahl engagieren, wenn ich ein Problem mit der Sozialpartnerschaft hätte.

Bertel: Ich finde es schon erstaunlich, wenn jetzt die Freiheitlichen knapp vor der Wahl ihre Liebe zur Sozialpartnerschaft entdecken.

Wohin muss sich die AK unter dieser Regierung entwickeln – etwa mehr in Richtung einer Opposition?

Zangerl: Ein Problem gibt es dann, wenn die Zusammenarbeit zur Einbahnstraße wird. Tourismus, Wirtschaft und Industrie haben bei dieser Regierung mehr Gehör. Sozialpartnerschaft kann aber nur auf Augenhöhe stattfinden. Muss sich die Arbeiterkammer ändern? Wir ändern uns täglich. Wenn man uns aber schwächen will, werden wir uns noch stärker zur Wehr setzen.

Bertel: Die Arbeiterkammer besitzt in der Bevölkerung eine breite Akzeptanz. Der Service der AK ist hervorragend. Wir müssen aber noch stärker zu den Menschen.

Deutinger: Die Hauptaufgabe der AK ist es nicht, Konflikte zu schüren, sondern Probleme aufzeigen. Die Regierung geht Reformen an, es werden aber die falschen Schwerpunkte gesetzt.

Haslwanter: Die Regierung genießt höchste Zufriedenheitswerte, doch wird sie von den Arbeiterkammern massiv bekämpft. Die AK sollte sich nicht in ihrer eigenen Blase verkriechen.

Beim Problem leistbares Wohnen hat sich die AK – mittels Gutachten – stark in die politische Debatte in Tirol eingeschaltet.

Zangerl: Wir wollten mit dem Gutachten eine Diskussionsgrundlage schaffen. Wir haben sie allen im Landtag vertretenen Parteien gleichzeitig zur Verfügung gestellt. Das ist unser Beitrag, die Diskussion in eine richtige Richtung zu bringen. Und es bewegt sich was – erstmalig. Vorbehaltsflächen sind dringend notwendig. Am schnellsten geht es, wenn mehr gebaut wird. Auch in der Wirtschaft heißt es: Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist da, jetzt wird man das Angebot steigern müssen.

Bertel: ,Leistbar‘ ist ein Luxusartikel. Hier geht es aber um ein Grundbedürfnis – das Wohnen ist für viele nicht mehr ,bezahlbar‘. Das Paket der Landesregierung ist ambitioniert, es enthält viele sinnvolle Maßnahmen. Die Vorbehaltsflächen sind aber das Kernstück. In Innsbruck ist Bürgermeister Georg Willi grandios an ÖVP und FPÖ gescheitert. Ich bin schon gespannt, wie das auf Landesebene läuft. Ich befürchte, dass sich diese Frage nach der AK-Wahl wieder in Schall und Rauch auflöst.

Haslwanter: Wenn man nicht fähig ist, in dem Tempo zu bauen, wie der Bedarf gerade ist, dann muss man halt auch einmal sagen: Tut uns leid, wir haben keinen Platz mehr. Das machen manche Gemeinden schon. Wir müssen Druck vom Wohnungsmarkt nehmen. Wie mit dem Studenten-Campus in Innsbruck.

Zangerl: Der Campus war ein Vorschlag der AK, der jetzt umgesetzt wird.

Deutinger: Es braucht einen Maßnahmenmix, um die Wohnkosten billiger zu machen.

Die Arbeitslosigkeit in Tirol sinkt schneller als im Österreich-Schnitt. Dem gegenüber stehen 15 Prozent, die armutsgefährdet sind – teils trotz Erwerbsarbeit. Klingeln da Alarmglocken?

Zangerl: Die Schere geht immer weiter auseinander. Das weiß inzwischen ein jeder. Das Problem ist, dass keine Maßnahmen gesetzt werden, um dem gegenzusteuern. Irgendwann wird es nicht mehr darum gehen: Links gegen Rechts, sondern da wird es um ‚Oben gegen Unten‘ gehen. Das wär’ das schlimmste Szenario. Deshalb brauchen wir wirkliche Entlastungen für die Arbeitnehmer – und nicht nur irgendwelche Ankündigungen. Die kalte Progression spricht keiner mehr an. Das ist wirklich eine Steuerbelastung.

Bertel: Es wäre Aufgabe der Regierung zu schauen, wie diese Kluft zwischen Arm und Reich verringert werden kann. Leider geht es genau in die andere Richtung.

Deutinger: Die Vermögenssteuer wird überhaupt nicht diskutiert. Im Fokus stehen eher die Gut- und Bestverdiener und nicht die breite Masse. Die Menschen, die arbeiten, müssen mehr Geld zur Verfügung haben.

Haslwanter: Es ist aber nicht sozial, wenn ein System aufrechterhalten wird, wo jemand, der arbeitet, gleich viel oder sogar weniger hat als jemand, der nicht arbeitet. Arbeit muss sich lohnen.

Zangerl: Man könnte ja auch einmal diskutieren, ob nicht die Mindestsicherung zu hoch, sondern die Löhne zu niedrig sind.

Haslwanter: Da wäre ich dabei.

Sollen Zwangsmitgliedschaften und -beiträge in der AK bestehen bleiben?

Zangerl: Der Grund dafür liegt in der Selbstverwaltung der Kammern. Bei uns heißt das: AK-Umlage. Ein Normalverdiener zahlt sieben Euro. Die Höchstbemessungsgrundlage liegt bei 21 Euro. Wir brauchen dieses Geld, um zu arbeiten. Wenn die Bundesregierung meint, man müsse uns den Geldhahn abdrehen, dann muss man sich aber auch entscheiden, was die Kammer nicht mehr anbieten soll. Da müssten wir auch Leute entlassen.

Bertel: Wenn es die Pflichtmitgliedschaft nicht mehr gibt, dann gibt es sie aber auch nicht mehr auf Seiten der Arbeitgeber. Die haben sie bei der Wirtschaftskammer. Nur so ist es möglich, dass die Gewerkschaften mit der Wirtschaftskammer die Kollektivvertragsverhandlungen machen können. Wer die Pflichtmitgliedschaft in Frage stellt, stellt also auch das 13. und 14. Gehalt und die jährlichen Lohnerhöhungen in Frage.

Deutinger: Wir stehen klar zur Pflichtmitgliedschaft. Das ist ein Beitrag, den der Arbeitgeber zahlt – der scheint ja auf dem Lohnzettel nicht einmal auf. Wenn man hier was ändern würde, käme das wohl auch nicht bei den Arbeiternehmern an, sondern würde in der Tasche der Arbeitgeber verschwinden.

Haslwanter: Von mir gibt es ein klares Bekenntnis zur Pflichtmitgliedschaft. Wir wollen die AK nicht schwächen. Es soll aber eingespart werden, ohne dass es zu Leistungskürzungen kommt.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer