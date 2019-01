Die Kufsteiner Notschlafstelle bleibt ein politischer Zankapfel

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Im November 2018 eröffneten die Tiroler Soziale Dienste (TSD) auch in der Festungsstadt eine Notschlafstelle während der Wintermonate. Weniger das Projekt, sondern vielmehr ein angebliches Kommunikationsdefizit der TSD gegenüber Anrainern und Stadtgemeinde gab Anlass zur Kritik aus der Kommunalpolitik und der Bevölkerung. Diese zog sich nun auch in Form einer Anfrage in den Landtag. Der Kufsteiner FPÖ-LA Christofer Ranzmaier wollte von LR Gabriele Fischer (Grüne) wissen, ob denn im Vorfeld überhaupt mit der Stadt gesprochen wurde.

Ja, sagt Fischer in der Anfragenbeantwortung. Und es habe sehr „positive und konstruktive Gespräche gegeben“. „Aber“, so räumt man auch ein, „in der internen Kommunikation der TSD habe es Missverständnisse gegeben.“ LR Fischer gehe nun davon aus, dass die neue Geschäftsleitung ein „besonderes Augenmerk auf interne und externe Kommunikation legen wird“. Laut der grünen Landesrätin mussten zwar für die Einrichtung Asylwerber umgesiedelt, allerdings dafür kein neues Objekt angemietet werden.

Ranzmaier ist mit der Antwort nicht zufrieden, „weil es wurde wieder kein Fehler benannt, es wird wieder nicht darauf reagiert“. Die TSD hätten laut Ranzmaier wissen müssen, dass „das Drüberfahren über die Anrainer nicht funktioniert“. Hier müsse sich etwas ändern. „Da erwarten wir uns eine ganz klare andere Linie von Fischer“, sagt Ranzmaier. „Im Endeffekt hat die Vorgangsweise dem Projekt sehr geschadet. Gerade im sensiblen Bereich Obdachlosigkeit sollte man solche Diskussionen vermeiden“, meint Ranzmaier zur TT.

Kufsteins Bürgermeister Martin Krumschnabel bestätigt, dass es ursprünglich Gespräche mit den TSD gegeben habe, allerdings sei dann die Stadt über den Zeitpunkt der Öffnung der Notschlafstelle im Ungewissen gelassen worden. Auch über den derzeitigen Betriebsverlauf herrsche gegenüber Krumschnabel Funkstille. „Ich höre aber keine Beschwerden, also gehe ich davon aus, dass es gut läuft“, sagt der Bürgermeister, der dieser Einrichtung in der Stadt äußerst positiv gegenübersteht.

Laut Büro Fischer verläuft der Betrieb problemlos. Die Einrichtung wird mittlerweile von 21 unterschiedlichen Personen im Monat genutzt, es gebe im Schnitt an die vier Übernachtungen täglich. Unter den Klienten sind auch immer wieder Frauen, die kurzfristig wegen familiärer Gewalt eine Übernachtungsunterkunft benötigen.