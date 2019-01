Kritik am Wohnpaket: „Immobilienmakler sind nicht Zielgruppe“

Mit massiver Kritik am Wohnpaket der schwarz-grünen Landesregierung hat nun der Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer, Philipp Reisinger, aufhorchen lassen, die TT berichtete. Er spricht dem „extrem eigentümerfeindlichen" Paket jegliche Erfolgsaussichten ab.

VP-Wohnbausprecher LA Dominik Mainusch rückte dann am Wochenende aus, um der Kämmererkritik den Wind aus den Segeln zu nehmen: „Ich habe Verständnis, dass Immobilienmakler wenig Freude mit einem Maßnahmenpaket haben, das zum Ziel hat, die Immobilienpreisspirale in Tirol zu durchbrechen. Das ist aber auch nicht unbedingt die Zielgruppe, die wir entlasten wollen."

Mainusch ist überzeugt, dass dieses Paket einen Paradigmenwechsel in der Wohnpolitik einläuten werde, da es tief in den Grundverkehr, die Raumordnung, das Förderwesen und das Baurecht eingreife: „Es war von Anfang an klar, dass eine so umfassende Reform auf Widerstand stoßen wird — vor allem auch bei der Immobilienbranche." Doch die Kammerkritik werde nichts daran ändern, so Mainusch, dass auch er sich für die rasche Umsetzung von Freizeitwohnsitzabgabe, Ausweisung von Vorbehaltsflächen für den geförderten Wohnbau und das Interessentenmodell im Grundverkehr einsetzen werde. (mami)