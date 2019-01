Wildbäche als Gefahrenzone: Plan für Imster Innenstadt in Ausarbeitung

Imst – Heute Abend ab 18 Uhr wird im Imster Stadtsaal jener Gefahrenzonenplan für die Stadt Imst vorgestellt, den die Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) zuletzt ausgearbeitet hat. Dabei handelt es sich um die Einschätzung der Experten, was die Wildbäche durch die Stadt betrifft. Nicht betroffen davon ist der Biegerbach bis zur Einmündung in den Inn. Das ist Sache der Abteilung Wasserbau. „Diesen Gefahrenzonenplan hat man mir jetzt für Ende Jänner versprochen“, so Stadtchef Stefan Weirather.

Der WLV-Plan ist daher vor allem für die Innenstadt und die darüberliegenden Regionen interessant: Die neural­gischen Punkte sind insbesondere Schinterbach und Malchbach. „Soweit ich die Pläne bisher gesehen habe, wird es in manchen Teilen eine Entschärfung des bisher gültigen Gefahrenzonenplanes geben“, so Weirather. Das betrifft etwa den Fallmeralbach, der zuletzt 2016 für arge Probleme unterhalb der Teilwiesen beim Linserhof gesorgt hatte. „Die getroffenen Maßnahmen haben gefruchtet“, so der Stadtchef. Im Innenstadtbereich sei nun die Erneuerung der Gerinne von Schinterbach und Malchbach erforderlich, erklärt der Bürgermeister. Bis zum Herbst sollten die Unterlagen für die Sanierung fertig sein.

Heute Abend können die Imsterinnen und Imster sich ein erstes Bild vom Plan der WLV machen. In der kommenden Woche wird es einen eigenen Sprechtag der WLV für spezielle Fragen der betroffenen Bürger geben.

Weiterhin warten heißt es hingegen beim Gefahren­zonenplan, der vom Wasserbauamt ausgearbeitet wird. „Eine Kurzfassung gibt es schon“, berichtet Weirather von einem Treffen vor einer Woche, bis Ende des Monats soll er Einblick erhalten. Die Herausforderung besteht darin, dass der Biegerbach im Ernstfall pro Sekunde bis zu 86 m³ Wasser zum Inn abtransportieren muss. (pascal)