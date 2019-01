Harald Kleiner ist Vize-Bürgermeister in Tannheim

Tannheim, Reutte – Die Gemeinde Tannheim hat einen neuen Vizebürgermeister. Harald Kleiner wurde kürzlich an der BH Reutte als stellvertretender Gemeindechef angelobt und folgt damit Michele Mutschlechner-Kleiner, die im Dezember zurückgetreten war. „Harald Kleiner wurde bereits das Vertrauen des Gemeinderats ausgesprochen. Auch ich bin mir sicher, dass Tannheim mit ihm in guten Händen ist. Wir hatten bereits Gelegenheit, uns auszutauschen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so BH Katharina Rumpf. Harald Kleiner, der bereits in der letzten Gemeinderats­periode Vize war, freut sich: „Ein lebenswertes und nachhaltiges Tannheim ist mir sehr wichtig. Dafür setze ich mich ein.“ Kleiner ist Landwirt und Vermieter am Biobauernhof Vilshof. (TT)